あなたの人生は、あなたが決める。変化し続ける韓国のライフスタイル【連載】金光英実「ことばで歩く韓国のいま」

人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、韓国のいまを伝えます

流行語、新語、造語、スラング、ネットミーム……人々の間で生き生きと交わされる言葉の数々は、その社会の姿をありのままに映す鏡です。本連載では、人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、辞書には載っていない、けれども韓国では当たり前のように使われている言葉を毎回ひとつ取り上げ、その背景にある文化や慣習を紹介します。第1回から読む方はこちら。

#12 욜로족(ヨロジョク)※

もうすぐ夏休み。韓国では7月末から8月中旬にかけて夏休みを取る会社員が多く、とくに8月の第1週がピークだ。どこへ行っても混雑するし、なにより暑い。だから私は少し早めに休みをとり、6月にウズベキスタンを旅してきた。



古都サマルカンドで泊まったホテルには、韓国の若者たちが何組も泊まっていた。大学生らしきカップルや、バックパック姿の女性グループ。みんな夏の旅を満喫している様子だった。



その姿を見て「最近の若者は“욜로(ヨロ)”なんですよ」と、以前、韓国の友人が話していたのをふと思い出した。



「욜로(ヨロ)(YOLO)」とは “You Only Live Once(人生は一度きり)” の略で、「いましかできないことにお金を使ってもいい」という価値観を表す言葉だ。サマルカンドで見た光景は、「ヨロ精神」を地でいくようだった。



一方で、最近の韓国では「욜로(ヨロ)(YOLO)」よりも「요노(ヨノ)(YONO)」という言葉を耳にする機会が増えてきた。これは “You Only Need One(ひとつあれば十分)” の略で、無駄を省き、必要なものだけに価値を置くライフスタイルを指す。派手さよりも「静かな満足」を選ぶ若者が増えているわけだ。



今回は「욜로(ヨロ)」「요노(ヨノ)」、そして「파이어(パイア)(FIRE)」という3つのライフスタイルを手がかりに、現代の韓国社会が抱える価値観の揺らぎを見てみよう。



いまを全力で楽しむか、先のために我慢するか――毎日の暮らしの中で迫られる選択について考えてみたい。

一度きりの人生に投資する

韓国のニュースやSNSで「욜로(ヨロ)(YOLO)」という言葉を見かけるようになったのは、2010年代後半のことだ。もともとはアメリカの若者のあいだで流行した言葉で、「人生は一度きりなのだから、好きなことをして生きよう」という価値観を表すスラングとして広まった。



この言葉が韓国で使われるようになった当初は、高価な旅行や贅沢な外食を「욜로(ヨロ)だから」と笑って済ませる、つまり自分の欲望を肯定する言葉として定着した。



だが近年「욜로(ヨロ)」は韓国でも少しずつ変化してきた。たとえば、会社を辞めて世界一周に出かけたり、高価なカメラを買って写真に没頭したり。そんな人々に「욜로족(ヨロジョク)(ヨロ族)」という呼び名が使われることがある。



ここでの「욜로(ヨロ)」は単なる浪費ではない。「自分の人生に投資する」という意志の表れとされる。限られた時間を大切にしたいという切実さが、この言葉に新たな重みを与え始めたのだ。



そして「욜로(ヨロ)(YOLO)」に代わって登場したのが「요노(ヨノ)(YONO)」という言葉だ。



たとえば、SNSで話題のカフェに行くよりも、自宅でお気に入りのマグカップを使ってコーヒーを飲む。服も数をそろえるのではなく、自分に似合う一着を丁寧に着る。流行よりも納得を重視する。そんな選び方に共感する若者が増えている。

自分にとっての「たったひとつ」を選ぶ

こうした「요노(ヨノ)的思考」が広がった背景には、新型コロナウイルスの影響がある。



外出や旅行が制限され、「人生は一度きり」と飛び出していくような行動が難しくなった。パンデミック明けの「リベンジ消費」は長くは続かず、そのあとに押し寄せたのは物価の高騰と生活の不安だった。



家賃、食費、交通費。どれも上がる一方で収入は伸びない。将来に対する漠然とした不安を抱えるなかで、「いまを楽しむ」こと自体が贅沢に感じられるようになった。



そんななかで生まれたのが、「ただ節約する」のではなく、「自分にとって本当に必要なものだけにお金を使う」という発想だ。これが「요노(ヨノ)族」の価値観につながっている。



似たような感覚として注目されているのが、当連載の第6回でも取り上げた「아보하(アボハ)」という言葉だ。



これは「아주보통의하루(アジュボトンエハル)(ごく普通の一日)」の略で、「特別なことがなくても、無事に一日を終えられることが幸せ」という考え方を表す。派手ではないけれど、自分にとって満たされる暮らしを求める点で、요노(ヨノ)と共通している。



아보하(アボハ)は、「いまあるものをそのまま受け入れる」という姿勢が根底にある。ひとりで過ごすことや、ごく普通の食事、ありきたりな日常にも、静かな喜びを見出す。誰かに見せるためでもなく、特別な何かがなくても、そこに幸せがある。



一方の요노(ヨノ)は、「持たないこと」「選ぶこと」を意識的に判断していくミニマリストのスタイルだ。たくさんの選択肢の中から、自分にとっての「たったひとつ」を選び抜く。その姿勢には、どこかストイックな決意すら感じられる。

早期リタイアと節約ブーム

「욜로(ヨロ)(YOLO)」が“いまを楽しむ”生き方、「요노(ヨノ)(YONO)」が“必要なもので満足する”暮らし方だとすれば、近年の韓国社会でもうひとつ注目されているのが「파이어(パイア)(FIRE)」だ。



FIREとは “Financial Independence, Retire Early(経済的自立と早期リタイア)” の略で、「仕事を早期リタイアして、自由な生活を送る」ことを目指す人々を指す。もともとはアメリカ発のムーブメントだったが、韓国でもコロナ禍以降、若い世代を中心に関心が高まった。



このライフスタイルの基本は、できる限り節約して収入の多くを投資に回し、一定の資産を築いたら仕事を辞めて、残りの人生を自分のために使うというものだ。



表面的には「요노(ヨノ)的」な倹約スタイルにも見えるが、「いまを最小限に抑えることで、あとで自由になる」ことを最優先に考えている点で大きく異なる。



たとえば、「週5日働いて週末だけ休む生活」を捨て、「短期的に苦労してでも、将来は“働かない自由”を手に入れたい」と考える。徹底した家計管理を続ける人も多い。



それが「무지출챌린지(ムジチュルチャルリンジ)(無支出チャレンジ)」と呼ばれる最近の節約ブームにもつながっている。通勤前のカフェをやめてコーヒーを持参。ランチは社員食堂、夕食は冷蔵庫の残り物で済ませるなど、1ウォンも使わない日を増やすことだ。



SNSには楽しげな投稿が並ぶが、実際に파이어(パイア)を目指す日々は楽なものではない。目標とする資産に届かず、焦りや不安を抱える若者も少なくない。



そもそも、「いい大学に入り、安定した企業に就職し、家族を築く」といった「成功の方程式」が、もはや現実的とは言えなくなっている。だからこそ、多くの若者がいまの暮らし方を見直しはじめているのだろう。

人それぞれに違う「ちょうどよさ」

「욜로(ヨロ)」のように走り出すか、「요노(ヨノ)」のように立ち止まるか。それとも、「파이어(パイア)」のように戦略的に逃げ道をつくるか。



いずれにしても、韓国の若い世代は「誰かが決めた幸せ」ではなく、「自分で選んだ人生」を生きようとしている。



「高収入だけど毎日出社」か、「収入は少なめでも自由な生活」か。そんな“究極の選択”のような問いが、時々ネット上で話題になる。



「욜로(ヨロ)」も「요노(ヨノ)」も「파이어(パイア)」も、結局のところ、自分がどこで気分よく生きられるかの話だ。旅に出る自由も、最小限の満足も、早期リタイアも――それぞれの「ちょうどいい」がある。



そしてその「ちょうどよさ」は、年齢や気分によって、ゆるやかに変わっていく。今日もまた、コーヒーを飲みながら旅先を検索して、でもそのまま何もしない。そんな「半욜로(ヨロ)半요노(ヨノ)」な午後もいいかなと思う。

※本文中「ヨロ」は、「ヨルロ(ルは拗促音のように小さいル)」が実際の発音に近い表記となります。

プロフィール

金光英実(かねみつ・ひでみ)

1971年生まれ。清泉女子大学卒業後、広告代理店勤務を経て韓国に渡る。以来、30年近くソウル在住。大手配信サイトで提供される人気話題作をはじめ、数多くのドラマ・映画の字幕翻訳を手掛ける。著書に『ためぐち韓国語』(四方田犬彦との共著、平凡社新書)、『いますぐ使える! 韓国語ネイティブ単語集』(「ヨンシル」名義、扶桑社)、『ドラマで読む韓国』(NHK出版新書)、訳書に『グッドライフ』(小学館)など。

タイトルデザイン:ウラシマ・リー