¡Ô¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼»ÕÄïÂÐÃÌ¡Õ¹¾²ÆË»á¡ß¹©Æ£¸ø¹¯»á¡ÖË·¤ä¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¡ØË·¤ä¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¹¾²Æ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡Ä¸½Ìò»þÂå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¹©Æ£»á¤¬¡Èµ¯¾²·¸¡É¤òÃ´Åö
¡¡ºå¿À¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¹¾²ÆË»á¡Ê77¡Ë¤ÈÀ¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢µð¿Í¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÈÍ¥¾¡ÀÁÉé¿Í¡É¤Î¹©Æ£¸ø¹¯»á¡Ê62¡Ë¡£µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¹¾²Æ»á¤¬¥¥ã¥ê¥¢ºÇ½ªÈ×¤ËÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤¿º¢¤«¤é¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹©Æ£»á¤¬¹¾²Æ»á¤Î¡Öµ¯¾²·¸¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò»þÂå¡¢À¾Éð¤ÇÅê¤²¤ë¹¾²ÆË»á¤È¹©Æ£¸ø¹¯»á
¶ÛÄ¥¤Î¡Öµ¯¾²·¸¡×
¹¾²Æ¡§Ë·¤ä¡Ê¹©Æ£¡Ë¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤¿¡©
¹©Æ£¡§ËÍ¤¬À¾ÉðÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Î21ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é41Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¾²Æ¡§¤â¤¦¤½¤ó¤Ê·Ð¤Ä¤«¡£
¹©Æ£¡§¡ÖË·¤ä¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¹¾²Æ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£°ÊÁ°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ¡¢´ÆÆÄ¤ÎËÍ¤¬»Ò¶¡°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹¾²Æ¡§ºÇ½é¤ÏÀ¾Éð¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¤«¡£Ë·¤ä¤âºÇ½é¤Ï¡¢ÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤·¤ÆËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£
¹©Æ£¡§ºÇ½é¤Ï¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¤ª¤ª¡¢¤¢¤ì¤¬¹¾²Æ¤µ¤ó¤«¤¡¡×¤È¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¹¾²Æ¤µ¤ó¤Îµ¯¾²·¸¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Éô²°¤Î¥É¥¢¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¹¾²Æ¤µ¤ó¡¢µ¯¾²¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤È¡Ö¤ï¤«¤Ã¤È¤ë¤ï¡×¤È¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾²Æ¡§³Ð¤¨¤Æ¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¥á¥µ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡£²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤ä¤Ã¤¿¡£
¹©Æ£¡§ÅÄ¼Ë¤Î¥â¡¼¥Æ¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÀèÇÚ¤«¤é¥Ó¡¼¥ëÇã¤Ã¤ÆÍè¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Êâ¤¤¤Æ20Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¹¾²Æ¡§À¾Éð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÏÆî³¤¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¹õÅÄ¡ÊÀµ¹¨¡Ë¤È¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤¡¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¹²¬¡ÊÃ£Ï¯¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°Íú¤±¤È¤«¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹Íú¤±¤È¤«¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤ì¤È¤«ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¥¬¥¿¥¬¥¿¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢À³Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£
¹©Æ£¡§Æ±¤¸º¸ÏÓ¤È¤·¤ÆËÍ¤Î¤³¤È¤ÏÅö»þ¡¢¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹¾²Æ¡§¡Ö¿·¿ÍÎà¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´¶À¤ò¼ã¤¤»þ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¡¢Ë·¤ä¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤è¤Í¡£Ë·¤ä¤¿¤Á¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬µå¾ì¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¶¤Ï½÷¤Î»Ò¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤É¤â¤È¤è¤¯¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤Ê¡£
¹©Æ£¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÍ¤â¾ï¤Ë½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¼ã¤¤»þ¤Ï¡ÊÅÏÊÕ¡Ëµ×¿®¤äãø¼Ä¡ÊÀ¿¼£¡Ë¤È¤«¤ÈÈË²Ú³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«³¹¤Ç¹¾²Æ¤µ¤ó¤ò¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¹¾²Æ¡§°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£
¡ÊÂè2²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾±ÊÂ¿²ÂÎÑ¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹¾²ÆË¡Ê¤¨¤Ê¤Ä¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë¡¿1948Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£1967Ç¯¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆþÃÄ¸å¡¢Æî³¤¡¢¹Åç¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¯¡£1984Ç¯¤Ë°úÂà¡£¥·¡¼¥º¥ó401Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê5²ó¤Ï¸½ºß¤âÆüËÜµÏ¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Î9Ï¢Â³Ã¥»°¿¶¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¡Ö¹¾²Æ¤Î21µå¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä¡£
¹©Æ£¸ø¹¯¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¤ß¤ä¤¹¡Ë¡¿1963Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£1982Ç¯¤ËÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥À¥¤¥¨¡¼¡¢µð¿Í¡¢²£ÉÍ¤Ê¤É¤ËºßÀÒ¤·¡¢14ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢11ÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡£2011Ç¯¤Ë°úÂà¡£2015Ç¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£7Ç¯´Ö¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò5ÅÙÀ©ÇÆ¡£2016Ç¯¤ËÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£
¾¾±ÊÂ¿²ÂÎÑ¡Ê¤Þ¤Ä¤Ê¤¬¡¦¤¿¤«¤ê¤ó¡Ë¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£1968Ç¯¡¢´ôÉì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î°µåÂçÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¼¹É®³èÆ°³«»Ï¡£¡Ø92ºÐ¡¢¹²¬Ã£Ï¯¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î8Æü¹æ