µþÅÔ¥Ó¥¢¥é¥Ü¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³¤â¡ªNazuna¤Î¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¥Ó¡¼¥ë¥¦¥£¡¼¥¯

Nazunaのおせっかいビールウィーク

開催期間 :2025年8月3日(日)〜8月9日(土)

実施施設 :Nazuna 京都 御所/二条城/椿通/東本願寺

Nazunaは、2025年8月3日(日)〜8月9日(土)の期間限定で、「世界ビールデー(8月1日)」にちなんだ宿泊者向けイベント「Nazunaのおせっかいビールウィーク」を開催。

京都のクラフトビールの魅力を通じて、Nazunaならではの“おせっかい”を体験できる夏限定イベントです。

なお、世界ビールデー(International Beer Day)は、2007年にアメリカで始まったビールの国際的な記念日で、毎年8月第1金曜日に世界各地で祝われています。

「ビール職人に感謝し、仲間と乾杯を交わし、世界中のビール文化を称える」という趣旨のもと、近年は日本でも注目が高まりつつあります。

■クラフトビールで、京都の夏をもっと味わう一週間

(1)西陣麦酒とのコラボレーション

京都・西陣エリアで醸造される個性豊かなクラフトビール「西陣麦酒」を、Nazuna 京都4施設にて提供。

お部屋に用意するドリンクの一部を西陣麦酒の数種類から選べる形式とし、旅の始まりに涼やかな乾杯をお届けします。

京都の街中で醸造される個性豊かな味をぜひお楽しみいただきたいと思っています。

「西陣麦酒」は、西陣織で知られる京都・西陣エリアに醸造所を構えるクラフトビールブルワリーです。

◆「Nazuna 京都 椿通」限定スタンプラリーを実施

施設内のスポットをめぐるスタンプラリーを開催。

写真をヒントに対象エリアを探し、スタンプを集めてゴールした方には、お好きな西陣麦酒1本がプレゼントされます。

(2)京都ビアラボとのペアリング体験

京都駅近くで人気を博すクラフトブルワリー「京都ビアラボ」のビールを、期間限定で夕食時に追加オーダー(有料)いただけます。

料理とのペアリングを楽しみながら、京都の地ビール文化の奥深さを堪能できます。

「京都ビアラボ」が手がける『Kyoto Beer Lab』は京阪七条駅から徒歩3分、高瀬川沿いのブリューパブです。

併設の醸造所で造る、こだわりの材料を使った個性的なクラフトビールを楽しめます。

2号店『KBL THE GARAGE』は2024年春、まちづくりが進む梅小路にオープンし、醸造量も拡大。

醸造規模を拡大し、併設のバーでは14タップで提供しています。

京都の東西でクラフトビールを中心とした熱いコミュニティを作り出しています。

