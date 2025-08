スペシャルゲストはDJ Dirtykrates a.k.a. Zeebra！エピカ・沖縄『epica 10th ANNIVERSARY WEEK』RED ZONE vol.7

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2025年8月9日(土)、『epica 10th ANNIVERSARY WEEK』に、RED ZONE vol.7を開催します。

DJナイトクラブ「エピカ・沖縄」は、2025年8月9日(土)、『epica 10th ANNIVERSARY WEEK』に、RED ZONE vol.7を開催。

【開催概要】

渋谷、道玄坂のHIP HOPの聖地“HARLEM”にて世田谷の地元の友人でもある、DJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に18年間、開催し幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』がエピカ沖縄にて復活開催し、早くもvol.7!

今回は、何と、KOYA & KANGOの同級生でもある、JAPAN HIP HOP界のレジェンド、DJ Dirtykrates a.k.a. Zeebraをスペシャルゲストに迎え、渋谷、HARLEMにて、2019年のファイナルにZeebraをMCで迎えてから、約6年、西南の僻地、リゾートアイランド、沖縄にて、3人の奇跡の共演がエピカ10周年ウィークのスペシャルパーティーとして、実現。

2000年代を駆け抜け、渋谷から発信するストリートカルチャーを追求し、世界基準で発信し続けてきたZeebra、DJ KOYAとDJ KANGOのクリエイターとしてのあくなき追求心の進化なる序章の共演が楽しめます。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

