縁日や吹奏楽演奏会、ラジオ公開収録など！クイーンズスクエア横浜

クイーンズスクエア横浜

クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会では、夏休み期間中、縁日や吹奏楽イベント、FMヨコハマの公開収録、横浜みなとみらいホールによる音楽イベントなど、子どもも大人も楽しめる多彩なプログラムを用意。

涼しい館内でご家族・ご友人と楽しめます。

■クイーンズスクエア横浜 わくわく!親子で夏の縁日

〜親子で楽しめる縁日イベント!〜

クイーンズスクエア横浜 わくわく!親子で夏の縁日 イベントロゴ

期間中に館内対象店舗にて2,000円(税込)以上購入いただき、レシートをイベント会場にお持ちいただくと対象金額分のメダルを付与。

メダル1枚につき、1回分、お好きな縁日ゲームに参加できます。

※レシートのご提示は1回につき、上限5回分(10,000円)までとさせていただきます。

※一部対象外店舗、対象外商品があります。

また、夏の時期にピッタリなキッチンカーも登場します。

【開催概要】

・日時:2025年8月9日(土)・10日(日)

12:00〜16:00 ※最終受付15:50

キッチンカーは11:00〜20:00 ※L.O 19:30

・会場:クイーンズスクエア横浜 1階クイーンズパーク(屋外)

・内容:ヨーヨー釣り・おもちゃすくい・わなげ・射的

・条件:期間中、館内の対象店舗で2,000円(税込)以上お買い物・

ご飲食していただいたレシートをお持ちの上、会場にお越しください。

(※会場内のキッチンカーでの購入は対象外)

・主催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

※天候等の影響により、予告なく中止させていただく場合があります。

予めご了承ください。

■クイーンズスクエア横浜 MUSIC DAYS 2025

〜圧巻の演奏が楽しめる吹奏楽演奏会〜

クイーンズスクエア横浜 MUSIC DAYS 2025 イベントロゴ

横浜市内、川崎市内の中学・高校生が日々の練習の成果を発揮します。

【開催概要】

・日程:2025年8月18日(月)・19日(火)

・会場:クイーンズスクエア横浜 1階クイーンズサークル(屋内)

・内容:横浜市内、川崎市内の中学・高校生吹奏楽部による演奏

・主催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

※内容は予告なく変更する場合があります。

予めご了承ください。

■みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025

〜公開生放送やゲストアーティストによるライブなど〜

みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025 ロゴ

2025年8月9日(土)、8月10日(日)クイーンズスクエア横浜 1階クイーンズサークルにて「みなとみらいKINGDOM SUMMER 2025」をクイーンズスクエア横浜イベント実行委員会共催で開催します。

FMヨコハマの公開生放送や公開収録、ライブなど内容が盛りだくさんな2日間。

ぜひ、会場に遊びに来てください!

・日程:2025年8月9日(土)・10日(日)

・会場:クイーンズスクエア横浜 1階クイーンズサークル(屋内)

・主催:横浜エフエム放送株式会社

・共催:クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会

《8月9日(土)総合司会》石川舜一郎

《8月9日(土)リポーター》トビー

《8月10日(日)総合司会》穂積ユタカ

《8月10日(日)リポーター》川内美月

FMヨコハマは、神奈川県のFMラジオ局。

周波数84.7MHz、関東一円で聴きけます。

Fm yokohama 84.7 ロゴ

■横浜みなとみらいホール こどもフェスタ「みなとみらい遊音地」

〜夏の4日間、横浜みなとみらいホールが音楽の遊園地に!〜

みなとみらい遊音地メインビジュアル

聴いて・見て・体験して 音楽を全身でたのしむ夏の4日間!

毎年恒例、音楽と横浜みなとみらいホールを丸ごと楽しむイベントを2025年も開催します。

会期中は0歳から参加できるコンサートやワークショップなど多彩なプログラムが盛り沢山。

ホールを自由に巡って探検できる企画も!ご家族・ご友人とお越しください。

【開催概要】

・日程:2025年8月7日(木)〜10日(日)

・会場:横浜みなとみらいホール

・内容:コンサート・オルガン体験・オペラ教室・ホール探検 など

・主催:横浜みなとみらいホール(公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団)

