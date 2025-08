没入感のあるストーリーと戦略的な戦闘！Tilting Point／AN Games co., LTD.『アバター：伝説を刻む者』

Tilting PointとAN Games co., LTD.は、両社が共同で開発しサービスする新作スマートフォン向け戦略ゲーム『アバター:伝説を刻む者』が2025年7月31日より日本での正式サービスを開始しました。

Tilting Point/AN Games co., LTD.『アバター:伝説を刻む者』

タイトル : アバター:伝説を刻む者

ジャンル : 戦略

対応OS : iOS/Android

配信開始日: 2025年7月31日

■『アバター:伝説を刻む者』について

『アバター:伝説を刻む者』は、世界中で愛された人気アニメ「アバター 伝説の少年アン」および「レジェンド・オブ・コーラ」に基づいたスマートフォン向け戦略ゲームで、パラマウント・ゲーム・スタジオ(Paramount Game Studios)より公式ライセンスを受けています。

原作アニメの脚本を担当したTim Hedrickが参加し、アニメの世界観を細かく反映した没入感のあるストーリーと戦略的な戦闘の組み合わせが特徴で、プレイヤーは強力なベンダーを集めそれぞれの国と同盟をむすび、混乱に陥った世界の運命を決める大規模戦争に参加することになります。

『アバター:伝説を刻む者』は、2025年3月に日本や韓国など一部国を除いて全世界でリリースしました。

アメリカをはじめ、欧米のストアで人気ランキング1位を達成しました。

■『アバター:伝説を刻む者』で楽しめる本格国づくりシミュレーション

『アバター:伝説を刻む者』では、プレイヤーが「水・土・火・気」の4つの属性を象徴する国のいずれかを選び、リーダーとなって領地を発展させていくことになります。

プレイヤーは広々としたワールドマップで資源をめぐって他のプレイヤーと競争したり、世界を脅かす闇のカルト教団「シャッタードスカル」と戦闘を繰り広げながら、様々なアイテムを獲得し、国をさらに強くしていきます。

その他にも、ストーリーベースのコンテンツ「ARC:Saga」や、PvPコンテンツ「バーシンセーアリーナ」、飛行船を活用した戦略モード「天上路の挑戦」など豊かなコンテンツを楽しむことができ、原作ファンはもちろん、戦略ゲームが好きなゲームユーザーも高い没入感を体験することができます。

■GameWithとの大型コラボイベント実施中

正式リリースを記念し、日本最大級のゲームメディアを運営する株式会社GameWithとのコラボ企画で「ユーザーVSGameWith 対抗戦キャンペーン」が開催されます。

GameWith編集部とユーザーがサービス開始後約1カ月間のゲームプレイでタウンホールレベルを競い合い、GameWith編集部よりタウンホールレベルが上になったユーザーには抽選で豪華賞金がプレゼントされます。

また、株式会社GameWithと、株式会社PINESが運営するVTuber専門のインフルエンサーマーケティング事業AttendMeが共同で行うVTuberイベント「『アバター:伝説を刻む者』VTuber最強決定戦」が本日から開催中です。

15人のVTuberが各々の同盟を作成し、同盟メンバーを募集しつつ国を発展させて競い合う参加型のイベントです。

イベント参加者へのプレゼントとして豪華なゲーム内アイテムも用意されていますのでぜひチェックしてください。

GameWithとの大型コラボイベントの情報は、GameWithが運営するXアカウント「GameWith@最新ゲーム情報局」及び『アバター:伝説を刻む者』の公式Xにて随時告知される予定です。

■ニコロデオンの「アバター 伝説の少年アン」について

「アバター 伝説の少年アン」は2005年2月から2008年7月まで3つのシーズンにかけて放映された61個のエピソードで、歴史上最も愛されているアニメーションのひとつになりました。

ピーボディ賞やプライムタイム・エミー賞、アニー賞、ジェネシス賞など多数の賞を受賞したこのシリーズは、主人公のアンと仲間たちが四つの国の均衡を戻すために火の王オザイを撃退し、百年戦争を終わらせるために冒険する物語を描いています。

アニメシリーズの成功に加え、この作品は多数のベストセラーに書籍化され、新たなオリジナルストーリーを展開し続けています。

グラフィックノベルシリーズはおよそ300万部が販売され、小説はニューヨークタイムズのベストセラーリストに25週間以上ランクインし、印刷物・オーディオブックともに70万部以上販売されました。

さらに、このシリーズはニコロデオンテーマのアトラクション、リゾート、そして100都市を回るワールドツアー「Avatar:The Last Airbender In Concert」を含むライブ体験などを通じて世界各地で展開されています。

