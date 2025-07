¥Ê¡¼¥¹ÇÌ¤¬¡ÈËÜµ¤¡É¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡ªMouse & Wash¡Ø¡ÁÇÌ¡Á²ø°Ûëý¡¡ÉÂÅïÊÔ¡Ù

Mouse & Washは、新作のPC用ホラーゲーム『〜婆〜怪異譚 病棟編(ばばあかいいたんびょうとうへん)』を、2025年7月31日よりSteamにて販売中です。

Mouse & Wash『〜婆〜怪異譚 病棟編』

発売日 : 2025年 7月31日

ジャンル : ホラーアドベンチャー、アクション

プラットフォーム: Steam

対応言語 : 日本語、英語(一部対応)

デジタル版価格 : 8,80円(税込)

パブリッシャー : Mouse & Wash

Mouse & Washは、新作のPC用ホラーゲーム『〜婆〜怪異譚 病棟編(ばばあかいいたんびょうとうへん)』を、2025年7月31日よりSteamにて販売。

価格は8,80円(税込み)です。

■ゲーム概要

友人の失踪という不可解な事件を追ううちに、主人公は夜な夜な「ナースの老婆」が徘徊するという噂の立つ閉鎖された病棟へと足を踏み入れる。

しかし、そこに広がっていたのは、現実離れした“異界”と化した恐怖空間であった。

プレイヤーは、この異形の病棟を徘徊する「ナース婆」に見つからないよう、時に走り、時にロッカーに身を潜めながら、友人の行方とこの場所に隠された真相に迫ります。

病院に残された数々の「鍵」や「記録」を頼りに、封印されたエリアを解放し、物語を進めてください。

そして、執拗に追いかけてくる「ナース婆」をただ恐れるだけでなく、その「奇行」を観察することで、彼女の哀しき過去と、この病棟の闇に包まれた秘密が徐々に明らかになっていきます。

病院を探索する事で「ナース婆」の色々な意味での「怖さ」があなたを待ち受けます。

<ナース婆:君島沙苗とは>

時間の狭間の様な病棟を彷徨う「ナース婆」。

独特の言動から病棟に訪れた人を誰かと間違って認識しており、ひたすら追いかけてくる。

直線距離が得意でスピードが徐々に上げてくる。

恋する乙女である。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ナース婆が“本気”で追いかけてくる!Mouse & Wash『〜婆〜怪異譚 病棟編』 appeared first on Dtimes.