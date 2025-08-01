¡Ö¡ÈÇò¤«¹õ¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¡×¡ÔÈæÎã½éÅöÁª¡Õ°ÂÌîµ®Çî¤¬»Ö¤¹Â¿¸µÅª¤Ê¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Ì¤Íè
¡Ò»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡¢AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦°ÂÌîµ®Çî¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö1¡ó¤Î³×Ì¿¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ÎÅÞ¼ó¡¦°ÂÌîµ®Çî»á¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¤á¤°¤ë¤½¤Î»×ÁÛ¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡Û±éÀâÃæ¤Î°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó
¢¡¢¡¢¡¢¡
»²µÄ±¡Áª¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ÂÌîµ®Çî¤µ¤ó
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÀ¯¼£¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê3¤Ä¤Î¤³¤È
¡¡½¾Íè¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¿¿Í¿ô¤Ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤â¡¢AI¡ÜITµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä¾ÀÜ»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×¡ÖË½ÎÏ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¡×¡Ö¸úÎ¨Åª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤Î3¤Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÀ¯¼£ÍøÍÑ¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¦¤¹¤¤¹âÎð¼Ô¤ËÉÔ¿ÆÀÚ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤ï¤¶ÅêÉ¼½ê¤Ë½Ð¸þ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Âð¤«¤é³Æ¥¤¥·¥å¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ò¼ê·Ú¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤é¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤Î°Õ¸«¤ò·¹¸þ¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¿×Â®¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢µÄÏÀ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð·ã¤·¤¤ÂÐÎ©¤äË½ÎÏÀ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤äÁê¼ê¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤½ñ¤¹þ¤ß¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ±¿Æ°¤¬¤È¤¤Ë¤Ï¤é¤ß¤ä¤¹¤¤Ë½ÎÏÀ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¤Û¤¦¤¬À©¸æ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊBI¡Ë¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÅý·×¥Ç¡¼¥¿¡¦³Æ¼ïÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Æ°Åª¤ËÀ°Íý¡¦Í×Ìó¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤ËÀìÌçÃÎ¤òÆþ¤ì¤Æ²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ø¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤µ¤°¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¿·¤·¤¤·Á¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Þ¤¹¡£
ÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È
¡¡2024Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤ÎËÜÁªµó¤òÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤«¤é¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤Î¥é¥¹¥È¥Ù¥ë¥ÈÃÏÂÓ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Þ¤Ç¼èºàÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£Åª¥¤¥·¥å¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂ¿¸µÅª¤Ê¹Í¤¨¤¬°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆóÂçÀ¯ÅÞÀ©¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆóÂò¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°ì¤Ä¤Î²¾Àâ¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î½èÍý¡×¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Î°ì¤Ä¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¸½¹Ô¤Î¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï½èÍý¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¼ï¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦½¡¶µ¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤¿¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ë¤ÏÁªÂò»è¤òºï¤ê¤Ëºï¤Ã¤Æ¡¢ÆóÂò¤Ë¤Þ¤Ç¹Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤«¤¿¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Û¤É¹Í¤¨Êý¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯¼£Åª¤ÊÁªÂò»è¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤Æ¤â¼Ò²ñ¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¦¤Î¾ðÊó¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤òÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¡¢Â¿¸µÅª¤ÊÀ¯¼£ÅªÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ø°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¿ô¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Àè¶îÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î°Õ¸«¤â¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤¬°Ù¤¹¤Ù¤Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇò¤«¹õ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥é¡¼¤ò
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ²ò¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤³¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×·èÄê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬100¡óÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤Ë´°Á´¤Ë³Î¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»ä¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°Äó¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¸µÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤Ï¡¢¡ÖÇò¤«¹õ¤«¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥·¥å¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÇò¤«¹õ¤«°Ê³°¤Ë¡¢ÀÄ¤âÀÖ¤â²«¿§¤â¤¢¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¡¢½ÏµÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡A¤ÈB¤ÎÃæ´Ö¤ËC¤äD¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÌÁê¤Î°ã¤¦X¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ß¤¤¤Ë¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¤ÊÌ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤äÁªÂò»è¤òÀ¸À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬¤â¤ÄÃÎ·Ã¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¡¢¤½¤³¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ë¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬°Û¤Ê¤ë2¼Ò´Ö¤Ç¸ß¤¤¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆWin-Win ¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ê¤Î¸ò¾Ä¤ÏÀ¯ÅÞ´Ö¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤ÐÀ¯ÅÞ¤ÎÏÈ¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢100¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬100ÄÌ¤ê¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
Ã¯¤â¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë
¡¡»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Â¿¸µÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢1¡ó¤Î¾¯¿ôÇÉ¤¬100¸Ä½¸¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦Àþ¤Ç¤¹¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ò¡ÖÂ¿¿ôÇÉ¡¦¾¯¿ôÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐËÜ¼Á¤ò¸«¸í¤Ã¤ÆÌµÍÑ¤ÊÊ¬ÃÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Â°¿ÍÅª¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¯¼£¥¤¥·¥å¡¼¤´¤È¤ËÂ¿¿ôÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¾¯¿ôÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ï¸ÛÍÑ¤ÎÎÎ°è¤Ê¤é¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë»¿À®¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ê¡»ã¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¾ã³²¤òÊú¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ù±çºö³È½¼¤Ë¤Ò¤È¤¤ï¿¼¤¤´Ø¿´¤ò¤â¤Ä¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñ¤Î°ìÈÌºÐ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã´Ø·¸Èñ¤ÎÈæÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÀ¼¹â¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬´õ¾¯¼À´µ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤éÀè¿Ê°åÎÅ¤Ø¤Î½õÀ®¤¬½¼¼Â¤·¤¿ÊñÀÝÅª¤Ê°åÎÅÀ¯ºö¤ò¶¯¤¯Ë¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ä¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô¤ÎÏÀÍý¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµµÁ¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Õ»×·èÄê¤Î¾ì¤Ç¡Ö»ä¤¬¾¯¿ô¤Î1¡ó¤Î¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤»Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬1¡ó¤ÎÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÀ¼¤òÂ¾¤Î99¡ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡½¤½¤ì¤³¤½¤¬»ä¤¬¿´¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡ÖÃ¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¸µÅª¤Ê¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ê¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¼«¤é¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê°ÂÌî µ®Çî¡¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë½ÐÈÇ¡Ë