¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¡ªÂè11²ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸

リサイクルアート展実行委員会は、2025年10月24日(金)から10月26日(日)まで「第11回リサイクルアート展」を北海道札幌市で開催します。

第11回リサイクルアート展

リサイクルアート展実行委員会は、2025年10月24日(金)から10月26日(日)まで「第11回リサイクルアート展」を北海道札幌市で開催。

9月2日(火)まで作品募集しています。

2024年10月25日(金)〜27日(日)の3日間、一次審査を通過した18作品と特別賞の5作品が札幌駅前通地下歩行空間に展示されました。

一般の部グランプリを受賞したのは、マスダカルシさんの作品名「reborn」。

デザイン力と空間バランス力を高く評価され見事グランプリに輝きました。

アートから感じるリサイクルの重要性や作品の魅力に込められた[SDGs]のメッセージが、刻々と変化する地球環境を明るい未来へと導く空間となりました。

【「リサイクルアート展」について】

「リサイクルのことをもっと知って欲しい」という発想から、リサイクルアート展が2015年から始まりました。

使用しなくなった素材を使って、制作者がアート作品として独創的な息吹を吹き込むことで、リサイクルの可能性や未来環境への大切な想いを伝えます。

リサイクルアート展実行委員会は、行政・学校・企業などが一体となってリサイクルをテーマとしたアートイベントを開催し、循環型社会の実現に寄与することを目的にしています。

【「第11回リサイクルアート展」開催概要】

●テーマ

「リサイクル」をテーマとした作品

●応募受付期間

2025年7月1日(火)〜9月2日(火)

※インターネットでの応募は「9月2日(火)17:00まで」となります。

※郵送での応募は「9月2日(火)当日消印有効」となります。

●開催日時

2025年10月24日(金)〜10月26日(日)

10月24日(金)10:00〜19:00

10月25日(土)10:00〜19:00(最終審査10:00〜)

10月26日(日)10:00〜17:00

●開催までの流れ

応募情報公開 → 応募受付開始 → 一次審査 → 一次審査結果通知 → 本展開催(最終審査)

●会場

札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場(西)

●賞金

[一般の部]

・グランプリ(1点) 100万円

・準グランプリ(1点) 20万円

・優秀賞(5点) 10万円

[高校生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[中学生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[小学生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[審査員特別賞]

4名の審査員が選んだ審査員特別賞 各3万円

●主催

リサイクルアート展実行委員会

●特別後援

株式会社マテック・マテックグループ

●後援

北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道新聞社、読売新聞北海道支社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、TVhテレビ北海道、UHB北海道文化放送、STVラジオ、AIR-G’、FMノースウェーブ(順不同)

<審査日程>

・9月20日(土)…一次審査

・9月24日(水)…一次審査結果発表(審査結果はホームページで公開します。)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グランプリは賞金100万円!第11回リサイクルアート展 appeared first on Dtimes.