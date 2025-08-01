ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê²£¤Ð¤¤¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÁ°¤ËÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:27¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.957¡Ê+0.017¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.374¡Ê+0.004¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.897¡Ê-0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.388¡Ê-0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£ËÜÆü¤Ï·îËö¤Î¼è°ú¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÁ°¤ËÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÁ°Æü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¥¿¥«ÇÉ»ÑÀª¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£´£±¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£´£³¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.957¡Ê+0.017¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.374¡Ê+0.004¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.897¡Ê-0.002¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.388¡Ê-0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£ËÜÆü¤Ï·îËö¤Î¼è°ú¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤òÁ°¤ËÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÁ°Æü¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¥¿¥«ÇÉ»ÑÀª¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£´£±¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£´£³¡Ë¤È¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ