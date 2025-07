コモ、昨夏のニコ・パスに続きレアル・マドリードから若手補強！　セスク監督「私は確信している…」

コモは7月31日、レアル・マドリードからU−20スペイン代表DFハコボ・ラモンが完全移籍加入することを発表した。クラブから契約の詳細は明かされていないものの、スペイン『マルカ』や『アス』、イタリア『スカイ』など複数のメディアの情報によると、ラモンはコモと2030年6月30日までの5年契約を締結。コモはレアル・マドリードに対して250万ユーロ(約4億3000万円)を支払い、保有権の50%を獲得したようだ。レアル・マドリードは今後3シーズンの終了時に、800万ユーロ(約13億8000万円)でラモンを買い戻す条件を付けており、ラモンが将来コモからレアル・マドリード以外のクラブへ移籍した場合、移籍金の50%を手にするセルオン条項も契約に付随している。

Our new wall is here 🚧🇪🇸💙 @realmadrid pic.twitter.com/SHQ3D4rOG8