·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¤ÎÆ°¸þ¤ÈÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ªMS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡Ö ·ò¹¯·Ð±Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

MS&ADインターリスク総研は、健康経営セミナー「健康経営優良法人2026の動向と対応 〜今後の健康経営の方向性を探る〜」を2025年8月7日(木)にオンライン開催します。

MS&ADインターリスク総研「 健康経営セミナー」

(1)開催日時

2025年8月7日(木) 10:30〜11:30

(2)開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

(3)主催

MS&ADインターリスク総研株式会社

(4)対象(おすすめ)

・健康経営優良法人2026に申請予定の企業・団体の経営層・担当者・産業保健スタッフ

(5)参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6)プログラム(予定)

※セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

プログラムおよび講演内容については一部変更する場合があります。

「健康経営優良法人2026の動向と対応 〜今後の健康経営の方向性を探る〜」

講師:MS&ADインターリスク総研

リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ 原 佑輔

健康経営優良法人2026の申請が、2025年8月18日より受付開始されます。

健康経営に取り組み、優良法人認定を取得する企業は、大規模・中小規模法人部門共に年々増えています。

一方で毎年、健康経営の可視化や質の向上を目的として健康経営度調査票・申請書の見直しが行われており、求められるレベルも上がっています。

そのため、単年度の変更へのキャッチアップだけではなく、数年後に求められる姿も想定しながら、自社の取り組みをアップデートしていくことが望まれます。

このセミナーでは認定対応だけでなく、中長期的視点で成果につながる取り組みのヒントを学べます。

・健康経営優良法人2026の最新動向

・検討されている変更事項およびその背景、対応のポイント

・今後の健康経営および優良法人制度についての展望

