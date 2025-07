『ECCO(エコー)』の契約プロゴルフプレイヤー小祝さくら選手は、2025年7月20日(日)『明治安田レディスゴルフトーナメント』で、優勝しました。

ECCO

『ECCO(エコー)』の契約プロゴルフプレイヤー小祝さくら選手は、2025年7月20日(日)『明治安田レディスゴルフトーナメント』で、優勝。

15番でボギーを喫していたにも関わらず、悪い流れを一転させる強い精神力で通算15アンダーで今季初優勝を果たしました。

現在小祝さくら選手が愛用しているのは『ECCO GOLF LT1(エコー ゴルフ エルティーワン)』。

やわらかい履き心地と弾むような歩行感覚のスパイクレスシューズ。

FLUIDFORM(TM)(フルイドフォルム - ECCOの快適さの核、人間工学に基づく足のカーブを反映した絶妙なフィット感)によるソールと、自社タナリーで製造された高品質プレミアムレザーが相まって他にはない快適な履き心地を実現。

さらにソールに搭載されたTPUシャンクが安定性とスイング時のねじれに対応します。

小祝さくら選手着用 LT1特徴

■自社製造の高品質なフルグレインレザーアッパーにECCO独自のPFCフリーの防水メンブレンを搭載。

足をドライで快適な状態に保ち、環境への影響も軽減

■驚くほど柔らかなPHORENEミッドソールとクッション性と通気性に優れたOrthoLite(R)インソールを採用(取り外して幅調整が可能)

■自社製造の高品質なフルグレインレザーアッパーにECCO独自のPFCフリーの防水メンブレンを搭載。

足をドライで快適な状態に保ち、環境への影響も軽減。

アッパーに内蔵されたX-TENSA INVISIBLEがシューズのホールド性向上を実現

■ECCO LYTRテクノロジーを採用した軽量ソールにより、これまでにないクッション性と衝撃吸収性を発揮し、スイング時と歩行時のエナジーリターンを最適化。

ソールはあらゆる斜面において多方向へのトラクションを発揮するE-DTS NET(TM)アウトソールを採用

ECCO WOMEN’S GOLF LT1

(エコー ウィメンズ ゴルフ エルティーワン)

品番 :13275360909

カラー:WHITE

サイズ:36-42(日本サイズ約23cm-26cm)

価格 :36,300円(税込)

品番 :13275301007

カラー:WHITE

サイズ:36-42(日本サイズ約23cm-26cm)

価格 :36,300円(税込)

