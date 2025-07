±Ç²è¤ò°Õ¼±¤·¤¿±é½Ð¤â¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹ Nintendo Switch¡Ö¹ÝÅ´Äë¹ñ-STEEL EMPIRE-¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×

メビウスは、Nintendo Switch「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」を2025年7月31日より販売中。

メビウス Nintendo Switch「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」

■製品情報

タイトル :鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル

対応ハード :Nintendo Switch

ジャンル :スチームパンクシューティング

プレイ人数 :1人

発売日 :2025年7月31日

レーティング:CERO A

発売メディア:パッケージ版・ダウンロード版

価格 :【パッケージ 通常版 7,678円(税込)】

ゲームカードに「鋼鉄帝国HD」と「鋼鉄帝国クラシック」が

収録されています。

Nintendo Switch2でもお楽しみ頂けます。

【パッケージ 限定版 14,278円(税込)】

豪華ボックスに通常版パッケージ、設定資料集、

4タイトルのサウンドトラック(2枚組)が同梱されています。

【ダウンロード版】

鋼鉄帝国HD 2,980円(税込)

鋼鉄帝国クラシック 2,980円(税込)

鋼鉄帝国クラシック 開発ININ Games.

メビウスは、Nintendo Switch「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」を2025年7月31日より販売中です。

■ゲーム解説

「鋼鉄帝国」のオリジナルはホット・ビィより発売されたシューティングゲーム。

スチームパンクな世界観、映画を意識した演出も。

現在では遊ぶ手段が少なくなってしまったオリジナルをお手軽に楽しめるように現代に復刻したのが「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」になります。

「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」は遊びやすく調整された『鋼鉄帝国HD』、オリジナルの「鋼鉄帝国」、携帯機で発売された「鋼鉄帝国 from HOT・B」とオリジナル版と同じスタッフが制作に関わった「オーバーホライゾン」の3種類のゲームが一つになった『鋼鉄帝国クラシック』が収録されています。

通常のゲームパッケージの他に、豪華ボックス、設定資料集、サウンドトラック(2枚組)が同梱された限定版も同時発売です。

(c)STARFISH-SD INC. (c)mebius.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画を意識した演出も!メビウス Nintendo Switch「鋼鉄帝国-STEEL EMPIRE-クロニクル」 appeared first on Dtimes.