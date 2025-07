最新バージョン体験コーナーも！TATSUJIN EXTREME「EXTREMEスタンプラリー」

TATSUJINは、TATSUJIN社が所有する東亜プランIP「TATSUJIN」をベースとした完全新作ゲームソフト『TATSUJIN EXTREME』(近日予約開始予定)の完成に伴い、都内5か所を巡る 創・撃・購・遊・食 TATSUJIN Presents「EXTREMEスタンプラリー」を8月31日(日)まで実施。

TATSUJIN EXTREME「EXTREMEスタンプラリー」

■概要

名称:創・撃・購・遊・食 TATSUJIN Presents「EXTREMEスタンプラリー」

日時:2025年7月31日(木)〜2025年8月31日(日)

場所:新宿マルイ メン1Fポップアップストア

:新宿マルイ メン8F Target-1

:新宿マルイ アネックス2F Favop.

:秋葉原 TOKYO VIDEO GAMERS

:高田馬場 ゲーセンミカド

※各チェックポイントのスタンプラリー特典はなくなり次第終了となります。

※各店舗にて商品購入やサービスの利用につきスタンプと景品を進呈します。

(お一人様一回限り)

※スタンプカードの交換期限は2025年8月31日(日)17時までとなります。

※各商品のデザインや色味、メニューは予告なく変更となる場合があります。

▲TATSUJIN Presents「EXTREMEスタンプラリー」

■『TATSUJIN EXTREME』とは

1988年からゲームセンターで稼働し多くの家庭用ゲーム機に移植された「TATSUJIN」の37年ぶりの完全新作です。

「TATSUJIN」らしい爽快感とシンプルなゲーム性、最新ハードの性能に合わせたビジュアルやサウンドの強化はもちろんシリーズ初となる壮大なストーリーやコミックのコマの中でインタラクティブにシーンが躍動する、新開発の「インタラクティブ・デジタル・コミック」がプレイヤーに没入感を与え、シューティングゲームとコミックを融合させた新しい体験を提供します。

■創・撃・購・遊・食 TATSUJIN Presents「EXTREMEスタンプラリー」とは

近日予約開始予定である完全新作ゲームソフト『TATSUJIN EXTREME』が都内5か所で実施する体験型スタンプラリーです。

各チェックポイントで対象商品のお買上げやサービスを利用すると、そのチェックポイントでのみもらえる景品を先着でプレゼント。

チェックポイントでは、「創る・撃つ・買う・遊ぶ・食べる 」をそれぞれテーマとした特別企画を用意しています。

チェックポイントにてスタンプを押し、スタンプカードをすべてコンプリートすると、完走者だけがもらえる歴代「TATSUJIN」シリーズをあしらった特製ステッカーをプレゼント!

さらに、5か所すべての特典を合体させると、「『TATSUJIN EXTREME』が、もし90年代にアーケード基板として発売されていたら?!」の夢を形にした「架空基板『TATSUJIN EXTREME』収納セット」が完成します。

▲架空基板収納ボックスを完成させると最新作「TATSUJIN EXTREME」のソフトが入る仕様に!

■5つのチェックポイントで体験できること、もらえるスタンプラリー特典

【創】 新宿マルイ メン1F 「TATSUJIN EXTREMEポップアップストア」

「TATSUJIN EXTREMEポップアップストア」では『TATSUJIN EXTREME』の最新バージョンが一足早くプレイできる特設試遊コーナーに注目!まだ一般には公開されていない進化した演出、手応え抜群のステージ構成を楽しめます。

また「達人工房」では、お客様自身でTシャツづくりを体験していただけるワークショップを常時開催し、思い出と一緒にお持ち帰りいただけます。

リミテッドモデルの「TATSUJIN EXTREMEリミテッドモデル」も登場。

▲エポスカード会員限定デザインのリミテッドモデルTシャツもゲットできちゃう!

▲スタンプラリー特典:「TATSUJIN EXTREME」架空基板収納ボックス

【撃】 新宿マルイ メン8F「Target-1」コラボレーション

手ぶらで気軽に本格射撃体験が出来るシューティングレンジ「Target-1」では「TATSUJIN EXTREME」コラボデザインの中でシューティングを楽しめます。

エアガンを使ったシューティング体験をしながら「TATSUJIN EXTREME」の世界観に浸りましょう!特設展示コーナーも用意しています。

▲スタンプラリー特典:「TATSUJIN EXTREME」90年代風インストカードA

【購】 新宿マルイ アネックス2F「Favop.」

「Favop.」ではラバキーやステッカー、Tシャツなど、ここでしか購入できないオリジナル商品を販売しています。

TATSUJIN EXTREMEや歴代東亜プラングッズをゲットしよう!

▲スタンプラリー特典:「TATSUJIN EXTREME」架空基板クリアファイル

【遊ぶ】 高田馬場「ゲーセンミカド」

伝説のシューティングゲーム「TATSUJIN」や「達人王」のオリジナル業務用基板を当時のプレイ環境のままご体験できます。

シューティングの原点はここから始まった!

▲スタンプラリー特典:「TATSUJIN EXTREME」取扱説明書風フライヤー

【食】 秋葉原「TOKYO VIDEO GAMERS」

TOKYO VIDEO GAMERSでは「TATSUJIN EXTREME」が店内をジャック!

コラボドリンクやコラボフードも販売!店内の雰囲気やメニューもすべて「TATSUJIN」仕様に変わっているのも見どころの1つです。

強力なショット攻撃を音とともに楽しめる「パワーショットカクテル」「達人ビームカクテル」「サンダーレーザーカクテル」に加え、超難易度のゲームのような辛さを持つソースが添えられたコラボフード「エクストリームフライ」を楽しめます。

▲ここでしか味わえない「TATSUJIN EXTREME」コラボメニュー

▲スタンプラリー特典:「TATSUJIN EXTREME」90年代風インストカードB

