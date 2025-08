複数のデータソースを用いた分析が可能に！JMDC「JMDC Data Mart」リニューアル

JMDCは、製薬企業向けに提供しているSaaS型のリアルワールドデータ分析ツール「JMDC Data Mart」のサービスリニューアルを実施しました。

JMDCは、製薬企業向けに提供しているSaaS型のリアルワールドデータ分析ツール「JMDC Data Mart」のサービスリニューアルを実施。

今回のリニューアルにより、保険者(健保・自治体等)由来の2,600万人規模、医療機関由来の1,000施設規模、調剤薬局由来の7,000施設規模のデータを分析可能な国内唯一のワンストップヘルスビッグデータ分析プラットフォームへと生まれ変わりました。

■リニューアルの概要と主要な分析機能について

今回のリニューアルでは、複数のデータソースを用いた分析が可能になるほか、ユーザー調査の結果を基に生み出した新たなユーザーインタフェースにより、革新的な分析体験を提供します。

JDMでは製薬マーケティングに欠かせない様々な分析機能に加え、昨今の多様化した分析ニーズに応えるべく、地域分析機能や全年齢型分析機能など、ユニークな分析機能を搭載しています。

《JDMの主な分析機能》

●地域ごとの診療実態を可視化する「地域分析」

売上データだけでは見えにくい“地域の診療実態”を都道府県単位で可視化し、地域ごとの課題に即した戦略立案を支援します。

●後期高齢者まで全年齢のデータをカバーする「全年齢型分析」

健康保険組合由来のデータに加え、市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合由来のデータをカバーすることで、がんや認知症といった高齢者に多い疾患領域も精緻な分析が可能です。

■導入企業様の声と安心のサポート体制

JDMは国内外の製薬企業30社以上でご活用いただいています。

地域分析機能や全年齢型分析機能を利用いただいたお客様からは、「売上データでは分からなかった地域ごとのボトルネックが見えるようになった」「高齢の患者さんの診療実態がクリアに見えるようになった」といったご評価をいただいています。

また、JDMでは単なるツールの提供に留まらず、プロダクトの活用を支援する体制も整えています。

24時間365日即時分析結果を取得可能であるとともに、専任チームが導入から活用まで伴走する体制を整備しており、RWD分析に慣れていない方でもプロダクトを使いこなし、価値を創出できる環境を提供します。

