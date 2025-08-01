µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¤¬¹øÄË¤ÇËõ¾Ã¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖºÇÃ»¤ÇÌá¤ë¤³¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£¹£³°ÂÂÇ¤ÎÌî¼ê¿Ø¤ÎÍ×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£·£ø¡½£¶µð¿Í¡á±äÄ¹£±£°²ó¡á¡Ê£³£±Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¹øÄË¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÃæÆüÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£ÄÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡£¸Î¾ãÈÉ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¹¶¼é¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤¬ÌµÇ°¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£µÈÀî¤ÏÁ°Æü£³£°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÍâÆü¤â´µÉô¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£¹£°»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×£¹£³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ÅÙ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹Âç¤Ê¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¸Ø¤ëÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â´íµ¡¤òµß¤¤¡¢Ìî¼ê¿Ø¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡ÖºÇÃ»¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤³¤Ã¤Á¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡££±£¹Ç¯¤â¹øÄË¤Ç£´·îÃæ½Ü¤ËÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î£±·³Éüµ¢¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£