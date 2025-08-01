¤«¤±¤ë¤À¤±¡¦º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç ¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡×
¡Ö¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ò2025Ç¯7·î31Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡×
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5¥ö·î¤´¤í¡Á
¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ö¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡×¤ò2025Ç¯7·î31Æü¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡Ò¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë±ÉÍÜ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ó
ÊÆ¤Ì¤«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ÉÍÜÁÇ
ÊÆ¤Ì¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤Ê¤ëæõ²ê¤ä²ÌÈé¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÀºÊÆ»þ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¸¼ÊÆ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î±ÉÍÜ¤¬¶Å½Ì¡£
ÊÆ¤Ì¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ÉÍÜÁÇ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ó¥¿¥ß¥óE¡×¤ä¡Ö¦Ã-¥ª¥ê¥¶¥Î¡¼¥ë¡×Åù¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹´ü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê
¡Ò¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§µÛ¼ý¡¦¾Ã²½¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¡Ó
Î¥Æý¿©½é´ü¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
¡Ö¸¼ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ±ÉÍÜÊäµë¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Äã·îÎð¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¾Ã²½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
²ÃÇ®ÉÔÍ×¤ÎÊ´Ëö²Ã¹©¤ÇµÛ¼ý¡¦¾Ã²½¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Î¥Æý¿©½é´ü¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§1Æü1¤µ¤¸¡¢¤«¤±¤ë¤À¤±¡¦¤Þ¤¼¤ë¤À¤±¡Ó
¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±
ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤ËÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¤òÌó5g(Âç¤µ¤¸1ÇÕ)¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡¦º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªÃãÏÒÌó1ÇÕÊ¬¤Î¸¼ÊÆ¢¨¤ÈÆ±Åù¤Î±ÉÍÜ²Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿æÈÓ¤·¤¿¸¼ÊÆ¤´ÈÓ(ÇòÊÆ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò½ü¤¯)
¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¸¼ÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤è¤êÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤É÷Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤«¤±¤ë¤À¤±¡¦º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç ¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡× appeared first on Dtimes.