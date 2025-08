¤«¤±¤ë¤À¤±¡¦º®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç ¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤ò¥×¥é¥¹¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡ÖÊÆ¤Ì¤«¥Á¥ã¡¼¥¸¡×

「エジソンママ」は、毎日の食事に手軽に栄養をプラスできる「米ぬかチャージ」を2025年7月31日より販売中です。

エジソンママ「米ぬかチャージ」

対象年齢 :5ヶ月ごろ〜

メーカー希望小売価格:440円(税込)

「エジソンママ」は、毎日の食事に手軽に栄養をプラスできる「米ぬかチャージ」を2025年7月31日より販売中。

■商品の特徴

〈ポイント1:成長を支える栄養がたっぷり〉

米ぬかならではの栄養素

米ぬかパウダーとなる胚芽や果皮などには、精米時に消えてしまう、玄米に含まれる多くの栄養が凝縮。

米ぬかパウダーならではの栄養素「スーパービタミンE」や「γ-オリザノール」等、お子様の成長期をサポートする成分が豊富に含まれています。

栄養たっぷり

〈ポイント2:吸収・消化がスムーズな粉末タイプ〉

離乳食初期から食べられる

「玄米を食べて栄養補給をさせたいけれど、低月齢の子どもには消化のハードルが高すぎる…」という方にもおすすめ。

加熱不要の粉末加工で吸収・消化もスムーズです。

離乳食初期から大人まで食べられます。

〈ポイント3:1日1さじ、かけるだけ・まぜるだけ〉

いつもの食事にプラスするだけ

毎日の料理に米ぬかチャージを約5g(大さじ1杯)をかけるだけ・混ぜるだけで、お茶碗約1杯分の玄米※と同等の栄養価を摂取することができます。

※ 炊飯した玄米ご飯(白米の栄養素を除く)

ほんのり香る玄米の香ばしさがより素材のおいしさを引き立てます。

料理の味を邪魔しない風味なので、どんな料理にも相性抜群です。

