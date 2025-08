ÄÉ²Ã¥·¥Ê¥ê¥ªÅÐ¾ì¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡Ö¥¢¥Ñ¥·¡¼ ÌÄ¿À³Ø±à¼·ÉÔ»×µÄ¡×

メビウスは、これまでに数々の名作を世に送り出した飯島 多紀哉氏のホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園七不思議」Nintendo Switch版で、追加シナリオを追加配信を開始。

メビウス「アパシー 鳴神学園七不思議」

メビウスは、これまでに数々の名作を世に送り出した飯島 多紀哉氏のホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園七不思議」Nintendo Switch版で、追加シナリオを追加配信を開始しました。

また「アパシー 鳴神学園七不思議」発売3周年記念として、「アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生」ダウンロード版を2025年8月4日から21日まで50%オフの2,739円で購入いただけます。

「アパシー 鳴神学園七不思議(+危険な転校生)」では、好評発売中の「アパシー 男子校であった怖い話」のセーブデータを連動させることで新たな「特典シナリオ」を楽しめます。

こちらのセーブデータ連動の方法を案内します。

「アパシー 鳴神学園七不思議」のゲームバージョンを確認してください。

タイトル画面の表示がver1.0.7ならば問題ございません。

「アパシー 男子校であった怖い話」のセーブデータが同じ本体内にあることが条件になります。

飯島多紀哉氏書き下ろしの追加シナリオでは10種類を越えるエンディング、鳴神学園と笹ヶ岡学園のつながりがわかるものとなっています。

追加シナリオは無料です。

■製品情報

タイトル :アパシー 鳴神学園七不思議+危険な転校生

対応ハード:Nintendo Switch

ジャンル :ホラーアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売日 :2024年8月1日(木)

メーカー希望小売価格 5,478円(税抜価格4,980円)

CERO :D(17歳以上対象)

権利表記 :(C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developped&Published by mebius.

タイトル :アパシー 男子校であった怖い話

対応ハード:Nintendo Switch

ジャンル :ホラーアドベンチャー

プレイ人数:1人

発売日 :2024年12月19日

メーカー希望小売価格 7,678円(税抜価格6,980円)

CERO :C(15歳以上対象)

権利表記 :(C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developed&Published by mebius.

