¥ª¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥·¡¼¥¬¥ë¥º¤ò 2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó ¥´¡¼¥ë¥É¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ±þ±ç¡ªSpelldata

Spelldataは、社会人アメリカンフットボールチーム「オービックシーガルズ」の2025年シーズン ゴールドサポートスポンサーとして応援を開始しました。

習志野市を拠点に日本選手権「ライスボウル」で8回の優勝と4連覇を達成したオービックシーガルズは、戦略性とスピード感あふれる試合で地域の誇りとして多くのファンに愛されています。

Spelldataは、国内トップクラスのデジタルサービス接続状況のリアルタイム計測・監視サービスを提供し、デジタルサービスの高速化やメールセキュリティの強化など、性能・信頼性・セキュリティの計測・分析・改善を通してビジネスの成長を支援しています。

アメリカンフットボールは、リアルタイムでの状況判断と綿密なデータ分析が勝敗を分けるスポーツです。

Spelldataが提供するWebサイトやメールシステムの性能監視・分析サービスも、リアルタイムでの問題検知と迅速な対応が求められる点で共通しています。

両者とも、一瞬の判断の遅れが大きな損失につながるため、高度な分析力と瞬時の決断力が成功の鍵となります。

この共通の価値観と、習志野オフィス(千葉県習志野市東習志野2-10-3 地域交流プラザ ブレーメン習志野2階)を拠点としている縁から、同チームの日本一への挑戦を応援します。

【応援の概要】

スポンサー種別:ゴールドサポートスポンサー

契約期間 :2025年7月〜2026年3月

応援目的 :習志野市を拠点とするオービックシーガルズの

日本一を目指す活動を支援し、地域スポーツの振興を通じた社会貢献を実現

主な活動内容 :社員向け観戦機会の提供

