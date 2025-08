出演者第二弾発表、国府弘子など出演！国立音楽大学「くにおん100フェス！」

国立音楽大学は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス!」を2026年6月26日、27日、28日の3日間にわたり開催。

国立音楽大学「くにおん100フェス!」

国立音楽大学は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス!」を2026年6月26日、27日、28日の3日間にわたり開催します。

DAY3「Circle of Music」の出演者第二弾の発表と100周年キャンペーンを発表。

◯開催概要

「くにおん100フェス!」DAY3「Circle of Music」2026年6月28日(日)

最終日の公演は、80年代より精力的にJ-POP界を率い、今なお音楽プロデューサーとして数々の伝説的な楽曲を手掛ける武部聡志を総合演出に迎え、“くにおんスピリット”を継承する卒業生の音楽家が結集。

「自由・自主・自律」を「音楽と人」の力で実現し、次代へとバトンを渡すスター達が共演するこの日限りのステージを皆様へ。

時間:16時00分開演(予定)

場所:立川ステージガーデン

<出演>

くにおん卒レジェンダリーアーティスト達によるソロ・共演

司会:加藤 綾子、武部 聡志

ビッグバンド:NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRA

※レジェンダリーアーティストはリリースの中で順次発表を行います。

※公演は二部制となります。

第一部:ポップス+スクリーンミュージック

第二部:ジャズ+ビッグバンド

発表済みアーティスト:

[第一弾発表]

山下 洋輔、小原 孝、秋川 雅史、挾間 美帆(委嘱曲提供)、富貴 晴美

[第二弾発表]NEW!

【KUNION Legendary Artists 2nd installment】(5 persons)

左からRINA・国府弘子・本田雅人・横山克・堤博明

【NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRAについて】

NEWTIDEは1981年、米倉孝氏(Sax)により国立音楽大学のジャズ有志で活動を開始、立川市周辺での催事や芸術祭での演奏活動を軸に、翌82年、本田雅人氏(Sax)により現在のビッグバンドスタイルを確立。

山野ビッグバンド・コンテストにて6年連続優勝などのコンテスト受賞歴を誇り、国内の音楽大学内では屈指の歴史と綿々と受け継がれた高度な演奏力に裏打ちされるジャズオーケストラとして、名声を獲得。

その後、幾たびかの休止活動を余儀なくされるも2005年、山下洋輔氏(Pf)が母校である国立音楽大学にて講義を行なった事をきっかけに、学内で再びジャズオーケストラへの機運が高まり、米田裕也氏(Sax)等が中心となり復活。

現在、ジャズフェスティバルへの出演や各地のライブハウスでの演奏など学内外問わず、精力的に活動を行なっている。

GEMSTONESは、2011年に国立音楽大学内にジャズ専修が出来た事をきっかけに神保彰氏(Dr.)が命名者となり、そのビッグバンドの授業の中でのグループとして確立された。

その名の通りジャズ界の「宝石の原石」(Gemstones)である在学生がメンバーとなり、同年7月にブルーノート東京にてデビュー。

コロナ禍の中においても、小曽根真氏(Pf)の呼びかけにより積極的に配信ライブを手掛け、2021年には新宿ピットインでのライブを敢行。

疲弊し続ける国内の芸術・音楽界を勇気づける取り組みとして各界から称賛を受けた。

NEWTIDE、GEMSTONESともに両グループ出身の音楽家も多く、両グループからは本田雅人、池田篤、椎名豊、五十嵐一生、米田裕也、挾間美帆、兼松衆、高井天音、RINA、中山拓海、Yaffle、松井秀太郎を輩出。

2018年、国立音楽大学芸術祭にて小曽根真氏のWビッグバンドの為の作品の演奏において初めてNEWTIDEとGEMSTONESの共演が実現した。

コロナ禍後の2023年以降には、NEWTIDE、GEMSTONESともに公的に活動を再開し現在に至る。

2026年「くにおん100フェス」DAY3では本学100周年と、くにおんにおけるジャズ史を記念し、池田篤をバンドマスターに迎え、NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRAとして至高のビッグバンドステージを実現する。

左から池田篤、NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRA(ビッグバンド)

◯カウントアップイベント 「オリジナル缶バッジプレゼントキャンペーン」開催中!

創立100周年を記念し、2025年7月より“くにおん”および附属各校による「100回のイベント」カウントアップ企画を展開しています。

このカウントアップ企画には、多彩な記念事業に加え、「くにおん100フェス!」も含まれるなど、魅力あふれるプログラムが満載です。

この期間中、来場者の皆さまに向けて「オリジナル缶バッジ」プレゼントキャンペーンを実施しています。

カウントアップ対象となるイベントに来場予定の方は、ぜひ『国立音楽大学100周年』公式SNSをフォローのうえ、イベントの様子や感想などをご投稿ください。

フォローおよび投稿画面を会場スタッフにご提示いただき、本学の活動を応援していただいた方に、100周年記念オリジナル缶バッジをプレゼントします。

会場内の入り口付近に設置された「100周年記念ロゴ」が目印のカウンターにお立ち寄りください。

「カウントアップイベント」にお越しいただいた記念として、ぜひ奮って参加してください。

※『国立音楽大学100周年』SNSはX(旧twitter)、Instagram、Facebookにて展開中

キャンペーン詳細

・対象:カウントアップ対象イベントに参加された方

・方法:当日の様子をSNSで投稿→イベント当日中に会場スタッフへ提示

・プレゼント:100周年オリジナル缶バッジ(先着順)

缶バッジキャンペーン

100周年記念缶バッジコレクションは全24種類、ラメの入ったレアバッジも登場!

◯チケットの発売は、2025年秋以降を予定しています。

◯100周年記念事業

<特別協賛>

株式会社いなげや(6/27・28公演)、株式会社立飛ホールディングス(6/28公演)

<後援>

立川市、立川市教育委員会、一般社団法人立川観光コンベンション協会、多摩都市モノレール株式会社、立川市商店街振興組合連合会、立川商工会議所、公益社団法人立川青年会議所、一般社団法人立川市医師会、東京立川ロータリークラブ

(2025年7月28日時点)

