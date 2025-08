Æþ¾ÞºîÉÊ¤ÎÊ£À½²è¤òÈÎÇä¡ª¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëËÜÅÄ¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¥¢¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È

ジョイフル本田は、2025年2月に実施された「ジョイフル」アートコンテストの入賞作品を複製画として販売開始します。

このコンテストは、同社の創業50周年を記念し、一般社団法人障がい者自立推進機構 パラリンアート運営事務局との共催により実施されたものです。

障がいのあるアーティストの皆さまに「ジョイフル」をテーマに自由な発想で作品を制作していただき、全国から164点の応募が寄せられました。

総投票数は1,201票にも及び、投票により選ばれた上位10作品が入賞作品となりました。

今回、それら入賞作品の複製画を販売します。

■販売要領

販売方法 :各店頭及びハンドメイドサイト「minne」での受注販売

受注開始日:2025年8月1日(金)より

販売店舗 :ジョイフル本田荒川沖店/ジョイフル本田幸手店/

ジョイフル本田守谷店/ジョイフル本田富里店/

ジョイフル本田ニューポートひたちなか店/

ジョイフル本田新田店/ジョイフル本田千葉ニュータウン店/

ジョイフル本田宇都宮店/ジョイフル本田瑞穂店/ジョイホン吉岡店/

THE GLOBE イオンモールつくば店/ハンドメイドサイト「minne」

■商品ラインナップ/価格

■背景と想い

本コンテストは、障がいのある方々の表現活動を支援し、多様性を尊重する社会づくりへの貢献を目的として開催されました。

入賞作品の複製画販売を通じて、アートによる社会参加の機会を創出するとともに、誰もが自分らしく活躍できる環境づくりに取り組むとのことです。

なお、今回販売された複製画売上金額(額縁代除く)の一部を各作家様に還元します。

■「ジョイフル」アートコンテスト概要

作品募集期間: 2025年2月1日(土)〜2月28日(金)

応募作品数 : 164点

入賞賞金 : 3万円(10作品)

■入賞作品

