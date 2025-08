大阪・関西万博「Quantum Museum」に登場！芝浦工業大学大学院生開発ゲームアプリ

芝浦工業大学工学部・渡部 昌平 准教)、同大学院理工学研究科 修士課程 電気電子情報工学専攻 2年・水野 航太さんが開発した量子コンピュータゲームアプリが、2025年8月20日(水)に大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」で開催されるイベント「Quantum Museum」(主催:文部科学省委託事業「光量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」量子情報処理技術領域)にて展示されます。

芝浦工業大学工学部・渡部 昌平 准教授、同大学院理工学研究科 修士課程 電気電子情報工学専攻 2年・水野 航太さんが開発した量子コンピュータゲームアプリが、2025年8月20日(水)に大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」で開催されるイベント「Quantum Museum」(主催:文部科学省委託事業「光量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」量子情報処理技術領域)にて展示。

展示されるゲームアプリは、今回、国立研究開発法人理化学研究所の普及活動の一環として開催されるイベントに際し、展示の機会を提案いただいたことから、本学の渡部准教授が専門的・教育的観点から助言を行い、大学院生の水野さんが開発を進めたものです。

量子コンピュータに関する最先端の専門性を背景にしながらも、一般来場者にとって内容の“わかりやすさ”を重視し、体験の面白さ・楽しさが追求されています。

量子について楽しんで遊べるゲームアプリとして、子どもから大人まで幅広い来場者に体験してもらうことが期待されます。

■ポイント

・大阪・関西万博会場で開催される量子×芸術の特別イベント

「Quantum Museum」にて、本学学生が開発したゲームアプリが公開

・「量子って難しそう」を変える体験設計──

量子コンピュータの仕組みについて遊びながら学べるインタラクティブな

ゲームアプリ

・最先端分野のアウトリーチ──

量子コンピュータの専門的知見を、一般来場者にも親しみやすい形で

可視化・体験化

■イベント概要

〇ステージイベントの概要

イベント名: Quantum Museum

開催日 : 2025年8月20日(水)11:00〜14:00 体験展示

会場 : 大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」

「エンタングル・モーメント ー[量子・海・宇宙]×芸術」(※)

展示場内中央ステージ

主催 : 文部科学省委託事業「光量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)*1」

量子情報処理技術領域

共催 : 理化学研究所、内閣府SIP*2「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」

※「エンタングル・モーメント ー[量子・海・宇宙]× 芸術」の概要

会期:2025年8月14日(木)-8月20日(水)

場所:大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」

主催:内閣府、文部科学省

共催:総務省、経済産業省

■展示アプリの特長・体験内容

展示されるゲームアプリは、量子コンピュータの「量子ゲート操作」といった概念をゲームで遊びながら学べる設計で、量子に関する知識がなくても直感的に楽しむことができます。

ゲームで楽しく遊びながら、量子コンピュータの考え方に親しむことができます。

来場者は、ゲームアプリ開発者である水野 航太さん本人と直接話しながらゲームを体験でき、質問や感想を交わすことで双方向的なインタラクションができる場となります。

日本科学未来館のイベントで展示されたゲームアプリ“Quantum Pizza”

日本科学未来館のイベントでゲームを プレイする子供たちとサポートの大学院生

プレイベントで展示されたゲームアプリ“Quantum Super Techshiba.”

*1 「光量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」

経済・社会的な重要課題に対し、量子科学技術(光・量子技術)を駆使して、非連続的な解決(Quantum leap)を目指す研究開発プログラム。

*2 内閣府SIP

内閣総合科学技術・イノベーション会議が司令塔機能を持つ、科学技術イノベーション実現のために創設されたプロジェクト。

