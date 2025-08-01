À¸³èÊÝ¸îÈñ555Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤« ¡¡40Âå¤Î½÷ÂáÊá¡¡´Ú¹ñ¥³¥¹¥áÈÎÇä¤Î¼ýÆþ¤ò¿½¹ð¤»¤º
À¸³èÊÝ¸îÈñ555Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î40Âå¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³èÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î²ÏÌîÍ³è½ÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2022Ç¯2·î¤«¤éµîÇ¯9·î¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤·¡¢71Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ë¼ýÆþ¤ä»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò¤»¤º¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·2·î¡¢¾®ÁÒËÌ¶èÌò½ê¤Î¿¦°÷¤¬¡ÖÊÝ¸î¿½ÀÁ¤Î»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½»½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ê²½¾ÑÉÊ¤ò¡ËÇä¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Íø±×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î»Å»ö¤äÇä¤ê¾å¤²¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£