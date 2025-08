¹ñÆâ³°50¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤Î¥­¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¡¢Å¹Æ¬¤Ê¤éºÇÃ»10Ê¬¤Ç½¤Íý¤â¡ª¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹½¤Íý²¦ ÀçÂæÅ¹

スーツケース修理王は、2025年7月に「スーツケース修理王 仙台店」をオープン。

スーツケース修理王 仙台店

● 所在地 :〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1丁目3-8-1F

● 営業時間:10:00〜20:00

● 定休日 :水曜日

● 電話番号:070-9017-7204

● サービス:スーツケース/キャリーケースの修理全般、保険申請サポート

リモワ・サムソナイトなど国内外50ブランド以上のキャリーケースを、店頭なら最短10分で修理する“即日対応”を実現します。

【サービス一例】

修理項目

● キャスター交換/ハンドル・伸縮バー修理

● TSAロック交換/ファスナー交換

● ボディ割れ・へこみ補修

● 旅行保険・クレジットカード付帯保険の申請サポート(見積書・報告書を無料発行)

● 写真見積(LINE・WEB):24時間受付、郵送修理にも対応

【新店舗の特長】

● 最短10分の即日修理

軽微なトラブルはその場で完了し、旅程を崩さず当日受け取り可能。

● 幅広いブランド対応

RIMOWA/Samsonite/TUMI/ZERO HALLIBURTON ほか50ブランド以上。

純正部品と高品質互換パーツを症状に応じて使い分け。

● 保険サポート

旅行保険・カード保険の請求に必要な書類を無料発行。

自己負担0円での修理実績も多数。

● 多言語対応窓口

英語・中国語に対応し、訪日旅行者の問い合わせにもスムーズに回答。

● 写真見積&郵送修理

来店前に費用と納期を把握でき、遠方からでも安心して依頼可能。

