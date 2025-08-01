¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¡4ÆüÌÜ¡Û10R¤Ï¼Ä¸¶ÈôæÆ¡¡¶âÅÄ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹Ô¤Â
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¿ÊÆþ¸ÇÄê¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè13Àï¥¹¥«¥Ñ¡¼Âè27²óJLCÇÕ¡×¤¬5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï10R¤À¡£
¡¡¶âÅÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤ò2ÅÙ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤±¤ì¤Ð½àÍ¥¤â¡Ä¡×¤ÎÊ¢¤Å¤â¤ê¡£¤¿¤À¼Ä¸¶¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¤Î¹Ô¤Â¤¬¤¢¤ë¡£Æ¨¤²´üÂÔ¤À¡£³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Ê¤éÃÝ²¼¡£·ê¤Ï°Â²ÏÆâ¤Î°ì·â¡£
¡¡¡ã1¡ä¼Ä¸¶ÈôæÆ¡¡¥ì¡¼¥¹Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¹Ô¤Â¤â°¤¯¤Ê¤¤¤¬°Â²ÏÆâ·¯¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¡£¤½¤³¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä¶âÅÄÃÒÇî¡¡¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¥Á¥ë¥È2ÅÙ¤¬°ìÈÖ¿¤Ó¤ë¡£¤¿¤À¡¢Áí¹çÎÏ¤Ê¤éÁ°È¾¤Î¥Á¥ë¥È0ÅÙ¡£1¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤À¤±¤Ç½ÐÂ¤Ï°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½àÍ¥Á°¤Ë2ÅÙ¤ò»î¤·¤Æ¡¢µ¯¤³¤·¤¬°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é2ÅÙ¤Ç¡£1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¥Ä¥±¥Þ¥¤¤â¹Í¤¨¤Æ¡£
¡¡¡ã3¡äÃÝ²¼Âç¼ù¡¡¸åÈ¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È½®¤¬Ä·¤Í¤ë¤±¤É¡¢Â¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡£
¡¡¡ã4¡ä¹ÓÌÚñ¥ÅÍ¡¡Â¤Ï¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ëÂ¡£
¡¡¡ã5¡ä°Â²ÏÆâÎëÇ·²ð¡¡¸åÈ¾¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¿¤Ó¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÆï¾ÂÀÏº¡¡¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¸åÈ¾¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¸ý¤«¤é¤Î²óÅ¾¤Î¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¡£