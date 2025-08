¥Ç¥¹¥¯¤Ëµ¤·Ú¤ËÃÖ¤­¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¡ª¸¦Ê¸¼Ò¡Ö´Ä¶­ÇÛÎ¸¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º2026Ç¯ÈÇ

研文社は、昨年(2024年)誕生した「環境配慮カレンダー」シリーズの2026年版を製作しました。

研文社「環境配慮カレンダー」シリーズ2026年版

研文社は、昨年(2024年)誕生した「環境配慮カレンダー」シリーズの2026年版を製作。

この製品は、CO2排出実質ゼロで稼働するカーボンゼロ工場で製作しています。

カレンダーの素材には製品の製造、加工、流通の全ての過程において適切に管理された森林の木材および再生資源を使用したFSC®認証紙を使用。

さらに、全工程のCO2排出量をカーボンオフセットすることで、CO2排出量を実質ゼロにすることも可能な製品となっています。

<環境配慮カレンダーの特徴>

・コンパクトなサイズ :デスクに気軽に置ける大きさ

・企業イメージ向上 :SDGsや環境への取り組みとして貴社の姿勢をアピール

・幅広い活用シーン :ノベルティ、イベント配布、社員用アイテムなどに最適

・オリジナルデザイン対応:貴社のロゴや企業カラーを活かしたデザインが可能

<デザイン>

※仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。

【01】12ヶ月それぞれの季節感を彩るワンポイントイラスト

【02】ユニバーサルデザインにこだわったカレンダー

【03】日本の景色が毎月楽しめるカレンダー

【04】障がいのある方の支援に繋がるご当地フォントデザイン

<カレンダー仕様>

カレンダー用紙:ヴァンヌーボ

サイズ :縦100mm×横70mm(7枚両面フルカラー)

内容 :紙足付き(エースボール)/簡易包装+シール止め

・名入れ箇所

環境配慮カレンダー名入れ箇所

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post デスクに気軽に置きやすいコンパクトなサイズ!研文社「環境配慮カレンダー」シリーズ2026年版 appeared first on Dtimes.