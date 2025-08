iPhone17購入検討者は68％、3人に2人以上が前向き！IoTコンサルティング「新型iPhone17の購入意識調査」

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、2025年9月に発表が予想されている新型iPhone17の購入意識調査を行った。

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、2025年9月に発表が予想されている新型iPhone17の購入意識調査を行いました。

調査の結果、以下のことが判明しました。

・iPhone17購入検討者は68%、3人に2人以上が前向き

・最も期待されるのは「価格の安さ」、2年で求めるものに変化

・購入しない理由も「機種代金が高い」が最多で価格が最大の要因

・デザインへの関心も上昇、性能以外も重視される傾向

<アンケート結果>

集計期間: 2025年7月9日

対象 : インターネットアンケートの516人

■iPhone17に関するアンケート回答者

性別

男性 :273人(52.9%)

女性 :240人(46.5%)

その他・回答したくない:3人(0.6%)

今回のアンケートでは男性の方に多く反応していただきました。

回答者を年代別でみた場合は、以下の通りです。

年代

10代 :3人(0.6%)

20代 :76人(14.7%)

30代 :250人(48.5%)

40代 :130人(25.2%)

50代 :48人(9.3%)

60代以上:9人(1.7%)

30代から40代を中心に多くの方に回答していただきました。

■現在利用している機種

現在利用している機種

iPhone16シリーズ :132人

iPhone15シリーズ :84人

Androidスマホ :68人

iPhone14シリーズ :55人

iPhone13シリーズ :51人

iPhone12シリーズ :41人

iPhone SE3 :25人

iPhone SE2 :22人

iPhone11シリーズ :19人

iPhone7シリーズ :4人

iPhone8シリーズ :4人

iPhone X :4人

その他のiPhone :3人

iPhone XR :3人

iPhone XSシリーズ:1人

現在利用している機種について質問したところ、9割近くの方がiPhoneを利用していました。

■iPhone17購入検討者は全体の68%、3人に2人が前向き

iPhone17シリーズを購入予定か

はい :137人(26%)

いいえ :163人(32%)

発表後に検討:216人(42%)

「iPhone17シリーズを購入予定ですか?」と質問したところ、「はい」が137人(26%)、「発表後に検討」が216人(42%)。

合わせて353人(68%)の方がiPhone17に前向きな姿勢を示しており、3人に2人以上が購入に関心を持っていることが分かりました。

一方で、購入予定がないと回答した方は163人(32%)でした。

正式発表前で詳細情報が出揃っていないこともあり、単独では「発表後に検討」と回答した方が最も多く216人(42%)という結果になりました。

■iPhone17の購入検討者は新機能に期待している

購入を検討している方の理由

新機能が魅力的そうだから :196票

今のiPhoneの電池持ちが悪いから :116票

今のiPhoneの動作が重たいから :52票

2年ごとにiPhoneを買い替えているから :48票

新型iPhoneを毎年購入しているから :15票

今のiPhoneの画面が割れているから :9票

iOSのサポート期間が終了したiPhoneを使っているから:3票

iPhone17の購入予定で「はい・もしくは発表後に検討」と回答した方に検討理由(複数回答可)を聞いたところ、最も回答数が多かったのは「新機能が魅力的そうだから」で196票でした。

続いて、「今のiPhoneの電池持ちが悪いから」や「今のiPhoneの動作が重たいから」などがランクインしており、“今使っているiPhoneに不満をもっている”といった理由からiPhone17の購入を検討している方が多いようです。

■購入予定がない方は機種代金に不満

購入予定がない方の理由

機種代金が高いから :87票

今のiPhoneに満足しているから :43票

値下げの型落ちiPhoneを検討しているから :40票

機種を買い替えたばかり(機種代金が残っているから):37票

魅力的な新機能がなさそうだから :14票

デザインに魅力を感じないから :3票

その他 :1票

iPhone17の購入予定がないと回答した方に理由(複数回答可)を聞いたところ、最も回答数が多かったのは「機種代金が高いから」で87票でした。

iPhoneのナンバリングシリーズは一番下のモデルでも10万円を超えるため、買い替えハードルは高いのが事実です。

実際に「値下げの型落ちiPhoneを検討している」との回答も40票ありました。

■iPhoneに求められるものが2年で大きく変化

iPhone17に最も期待すること

価格の安さ :119票

デザイン・カラー :118票

電池持ち :116票

カメラ性能 :66票

チップ性能(動作/AI性能):49票

本体・画面サイズ :42票

指紋認証(Touch ID) :6票

「iPhone17に最も期待していることは何ですか?」と質問したところ、最も回答数が多かったのは「価格の安さ」で119票でした。

購入予定がない方との理由とも一致しており、価格次第では購入予定者が増える可能性があるため、今後のキャンペーンなどにも注目したいところです。

続いて、2位が「デザイン・カラー」で118票、3位が「電池持ち」で116票となっており、1位との差はほとんどありません。

ちなみにiPhone15の際に取ったアンケートと比較してみると大きな変化がみられます。

2年前は「1位:電池持ち」「2位:価格の安さ」「3位:カメラ性能」が求められていました。

しかし、今iPhoneに求められているのは「1位:価格の安さ」「2位:デザイン・カラー」「3位:電池持ち」です。

iPhone15に最も期待されていたこと

ここ2年での価格高騰やiPhoneの性能の進化が大きいため、iPhone17に価格の安さや性能以外の部分を求める声が多いのかもしれません。

