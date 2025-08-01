¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦º´¡¹ÌÚ¿Ô¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÅß¤ÎºÆµ¯Àï¡ÈÈ¯É½¡É¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤íÌ¤Íè¡ª¡×¡¡6·î¤ËÀ¤³¦½éÄ©Àï¤âKOÉé¤±
¡¡Á°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¡õWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚ¿Ô¡ÊÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤¬31Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶½¹Ô¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁ°¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡6·î19Æü¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤ÇWBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ë5²óKOÉé¤±¤·¤¿°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º²ù¤·¤¤¤¬¡¢ÀäË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¤´¤í¤ËºÆµ¯Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤íÌ¤Íè¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£