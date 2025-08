»£±Æ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾®Æ»¶ñ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡ª¡Ø°æß·»í¿¥¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù°æß·»í¿¥Ãø

竹書房は、2025年7月30日に書籍『井澤詩織の誰かに話したくなる怖い話』(編著:井澤詩織)を販売。

『井澤詩織の誰かに話したくなる怖い話』井澤詩織著

編著 : 井澤詩織

共著 : ぁみ・神沼三平太・黒木あるじ・黒史郎・

つくね乱蔵・三好一平・夜馬裕

発売日 : 2025年7月30日(水)

定価 : 1,980円(税込)

仕様 : 四六判並製、264ページ

ISBN : 978-4-8019-4398-8

【内容紹介】

推しの怪談作家7人と《最恐の怪談本》を創る!

『怖がりながらも怪談を愛してきた私の「好き」をぎゅっと詰め込みました』

――井澤詩織

◆推しの怪談作家7人に依頼した完全書き下ろし148頁

◆超厳選・レジェンド級のマイフェイバリット怪談10話

◆取材から執筆まで一人で挑戦した、自身初の怪談作品「バレた」を収録!

井澤詩織が敬愛する作家7人に、それぞれの得意ジャンルで「誰かに話したくなる怖い話」を書き下ろし依頼。

土地の因果→ぁみ

ガチ怖ヘビー級→神沼三平太

土俗の禁忌→黒木あるじ

不穏な日常→黒史郎

情念の厭怪→つくね乱蔵

奇怪な人怖→三好一平

悪意と怪の融合→夜馬裕

さらに、年間2,000話以上、膨大な読書歴よりとくに心に残っている傑作怪談10話を再録。

そして取材から執筆まで、恐怖と本気で向き合ってできた初の執筆作品「バレた」を収録!

大好きな怪談を「読む」「推す」そして「書く」へ!

恐怖と怪談愛をめいっぱいつめこんだ井澤詩織責任編集の一冊!

■著者情報

井澤詩織(いざわ・しおり)

2007年に声優デビューし、アニメ・ゲーム・ラジオなど多方面で活躍中。

独特の声質を生かし声優として活動する一方、カメラ、深海生物、妖怪など多方面への関心を持ち活動の幅を広げている。

主な出演作にTVアニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」ミニーザレディ役、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」ソフィ・プロネ役、

「チェンソーマン」ポチタ役、「メイドインアビス」ナナチ役など。

深海生物検定、境港妖怪検定取得。

■フェア情報

●人気声優・井澤詩織の恐怖に恋する魔性の怪談10選

対象商品10タイトルにそれぞれ異なるフェア限定の帯が巻かれ、さらに以下、特典を配布します。

※フェアの開始時期および、配布方法に関しましては、店舗によって異なります

※数に限りがあります

【特典】

・朗読動画付きカード(全1種)

【フリー配布】

・井澤詩織VS怪凰ぁみ 怪談推し合戦小冊子(全1種)

【法人限定特典】

▼アニメイト

・オリジナルブロマイド(全3種)

・井澤詩織さん 怪談朗読音声 アニメイトVer(全3種)

▼メロンブックス

・ミュージックカード(全2種)

▼ゲーマーズ

・ミュージックカード(全1種)

▼とらのあな

・ミュージックカード(全1種)

▼TSUTAYA

・ミュージックカード(全1種)

【プレゼントキャンペーン】

撮影に使用した小道具に、井澤詩織直筆サインを入れて抽選で5名様にプレゼント。

フェア対象商品の帯に付いている応募券を3枚集めて、フェア小冊子に付いている応募はがき、または官製はがきに貼り付け、必要事項を明記の上、応募できます。

