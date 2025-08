ストアページとティザーPV公開！aNCHOR『Destiny Code (デスティニー・コード)』

aNCHORは、Project.L.Aが開発を手掛ける美少女×カードバトルRPG『Destiny Code (デスティニー・コード)』のSteam、Epic Gamesストアページを、7月30日(水)に公開しました。

aNCHOR『Destiny Code (デスティニー・コード)』

aNCHORは、Project.L.Aが開発を手掛ける美少女×カードバトルRPG『Destiny Code (デスティニー・コード)』のSteam、Epic Gamesストアページを、7月30日(水)に公開。

また、ストアページの公開に合わせ、ティザーPVを公開。

さらに、抽選で合計50名様に最新ゲームタイトル『Destiny Code』が当たるウィッシュリストキャンペーンを実施中です。

開催期間 : 2025年7月30日(水)〜2025年8月6日(水) 23:59

※ゲームはSteamキー、またはEpic Gamesキーでのお渡しとなります。

※当選ご連絡時、Steamキー、Epic Gamesキーのいずれかご希望のタイプをご選択いただけます。

■『Destiny Code』ストーリー

かわいい美少女キャラたちと過ごす学園生活!

『先史文明中央情報管理局』のエージェントとして、教務機関『アカデミー』に潜り込むことになった元少年傭兵のハルト・グランセル。

ハルトはワケあり少女達の指導と共に、管理局からの任務にあたることとなる。

そしてある日訪れた新たな任務 『グリムフォージ』の発見と回収。

──それは巨大な陰謀の始まりでもあった。

■『Destiny Code』製品情報

ジャンル :美少女×カードバトルRPG

プラットフォーム :PC(Steam/Epic Games)

開発元 :Project.L.A

販売元 :aNCHOR

早期アクセス開始予定日:2025年

【Android版アプリ『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を配信開始!】

Android版『マブラヴ』、『マブラヴ オルタネイティヴ』のスマートフォンアプリを、本日Google Playにて正式リリースしました。

※App Storeでのリリースは後日を予定しています。

Androidアプリ版『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』配信

『マブラヴ』

対応OS : Android

価格 : 1,500円

『マブラヴ オルタネイティヴ』

対応OS : Android

価格 : 2,000円

■マブラヴシリーズについて

マブラヴシリーズは2003年発売の『マブラヴ』、2006年発売の『マブラヴ オルタネイティヴ』を主軸としたシェアードワールドタイトル。

原作はPC向けアドベンチャーゲーム。

魅力的なキャラクターと、「戦術機」と呼ばれるロボのメカニカルデザイン、そして衝撃的且つ緻密に構築されたストーリーが話題となり、TVアニメ、コミック、プラモデルなど様々なメディアミックスも行っている。

