²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡ªÃ°¸å¸¨±ö¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡×

丹後絹塩は、2025年7月31日、夏本番を前に健康管理のための新たなアプローチとして「黄金天然にがり水の活用法」を発表しました。

丹後絹塩「黄金天然にがり水の活用法」

内容量 :200mL

価格 :1本 2,160円(38円/日)・2本セット 3,980円(35円/日)

販売開始:2025年8月1日

購入方法:Amazon

消防庁の最新データで過去最多10万人近い搬送者数が報告される厳しい暑さの中、マグネシウム摂取に着目した新たな夏の健康管理の工夫を提案。

四半世紀継承されている伝統の「黄金天然にがり」の新たな使用法により、発汗時に失われるマグネシウムを効率的に補給する方法を公開します。

■塩作り職人だけが知っていた「にがり水の秘密」

・四半世紀を超えて受け継がれる伝統の知恵

・塩作り職人が「疲れた時の健康の知恵」として愛飲

・「水がまろやかになって飲みやすい」と代々伝承

・コーヒーやお茶にコクが出て美味しくなる

平釜を薪で炊く昔ながらの塩作りの際の「夏の健康管理の知恵」として重宝しています。

なぜ「にがり水」は飲みやすいのか? にがりに含まれるマグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラルが、水を「体が求める水」に変化させます。

水特有の「味気なさ」が自然なまろやかさに変わり、ゴクゴクと飲みやすくなるのです。

■簡単3ステップの使用法

【基本ルール】

1日目安:小さじ1/4杯分(3.5mL)を複数回に分割

使用法 :2-3滴ずつ、一度に使わない

注意点 :苦味を感じない程度の少量ずつ

【実践例】

朝:お茶・コーヒーに2滴 → まろやかな味わい

昼:水筒(500mL)に3滴 → 夏の健康管理ドリンク

夕:味噌汁に2滴 → コク深い味+栄養価アップ

-----------

合計:小さじ1/4杯分(3.5mL)で1日必要量の93%に相当

【使用上の注意】

一度に多量使用すると苦味が強くなります

少量ずつ複数回に分けて使用ください

初めての方は1滴から始めることをお勧めします

■シーン別「にがり水」活用術

<日常生活での簡単な取り入れ方>

・朝の一杯から始める健康習慣

起床時 :コップ1杯の水に2滴→自然なミネラル補給でスッキリ目覚め

お茶 :1滴→まろやかな味わいでほっこり

炊飯時 :3合に5〜6滴→ふっくらツヤツヤご飯

外出前 :ペットボトル(500mL)に3滴→夏のミネラル補給ドリンク

屋外作業中:水筒(1L)に5-6滴→長時間の水分補給に最適

帰宅後 :お風呂に大さじ2杯→ミネラル入浴でリフレッシュ

・シニア世代にやさしい使い方

薬を飲む時 :コップの水に1滴→飲みやすく、ミネラル補給も

散歩・ウォーキング時:マイボトルに2-3滴→手軽なミネラル摂取

就寝前 :白湯に1滴→心地よいひとときで安らかな夜

