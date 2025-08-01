²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡ªÃ°¸å¸¨±ö¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

Ã°¸å¸¨±ö¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¡¢²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

Ã°¸å¸¨±ö¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡×

 

 

ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§200mL

²Á³Ê¡¡¡¡¡§1ËÜ 2,160±ß(38±ß/Æü)¡¦2ËÜ¥»¥Ã¥È 3,980±ß(35±ß/Æü)

ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯8·î1Æü

¹ØÆþÊýË¡¡§Amazon

 

Ã°¸å¸¨±ö¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¡¢²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡×¤òÈ¯É½¡£

¾ÃËÉÄ£¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ç²áµîºÇÂ¿10Ëü¿Í¶á¤¤ÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÀÝ¼è¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²Æ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Î¹©É×¤òÄó°Æ¡£

»ÍÈ¾À¤µª·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¤Î¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¡×¤Î¿·¤¿¤Ê»ÈÍÑË¡¤Ë¤è¤ê¡¢È¯´À»þ¤Ë¼º¤ï¤ì¤ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊäµë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£

¢£±öºî¤ê¿¦¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ë¤¬¤ê¿å¤ÎÈëÌ©¡×

 

 

¡¦»ÍÈ¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎÃÎ·Ã

¡¦±öºî¤ê¿¦¿Í¤¬¡ÖÈè¤ì¤¿»þ¤Î·ò¹¯¤ÎÃÎ·Ã¡×¤È¤·¤Æ°¦°û

¡¦¡Ö¿å¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÂå¡¹ÅÁ¾µ

¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¤ªÃã¤Ë¥³¥¯¤¬½Ð¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë

 

 

Ê¿³ø¤ò¿Å¤Ç¿æ¤¯ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±öºî¤ê¤ÎºÝ¤Î¡Ö²Æ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÃÎ·Ã¡×¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

¤Ê¤¼¡Ö¤Ë¤¬¤ê¿å¡×¤Ï°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡© ¤Ë¤¬¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬¡¢¿å¤ò¡ÖÂÎ¤¬µá¤á¤ë¿å¡×¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£

 

 

¿åÆÃÍ­¤Î¡ÖÌ£µ¤¤Ê¤µ¡×¤¬¼«Á³¤Ê¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥´¥¯¥´¥¯¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»ÈÍÑË¡

¡Ú´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¡Û

1ÆüÌÜ°Â¡§¾®¤µ¤¸1/4ÇÕÊ¬(3.5mL)¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬³ä

»ÈÍÑË¡ ¡§2-3Å©¤º¤Ä¡¢°ìÅÙ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤

Ãí°ÕÅÀ ¡§¶ìÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¾¯ÎÌ¤º¤Ä

¡Ú¼ÂÁ©Îã¡Û

Ä«¡§¤ªÃã¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë2Å© ¢ª ¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤

Ãë¡§¿åÅû(500mL)¤Ë3Å© ¢ª ²Æ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¥É¥ê¥ó¥¯

Í¼¡§Ì£Á¹½Á¤Ë2Å© ¢ª ¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¡Ü±ÉÍÜ²Á¥¢¥Ã¥×

-----------

¹ç·×¡§¾®¤µ¤¸1/4ÇÕÊ¬(3.5mL)¤Ç1ÆüÉ¬Í×ÎÌ¤Î93¡ó¤ËÁêÅö

¡Ú»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡Û

°ìÅÙ¤ËÂ¿ÎÌ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¶ìÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹

¾¯ÎÌ¤º¤ÄÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤

½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ï1Å©¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹

¢£¥·¡¼¥óÊÌ¡Ö¤Ë¤¬¤ê¿å¡×³èÍÑ½Ñ

¡ãÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Î´ÊÃ±¤Ê¼è¤êÆþ¤ìÊý¡ä

¡¦Ä«¤Î°ìÇÕ¤«¤é»Ï¤á¤ë·ò¹¯½¬´·

µ¯¾²»þ¡¡¡¡¡§¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤Ë2Å©¢ª¼«Á³¤Ê¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤Ç¥¹¥Ã¥­¥êÌÜ³Ð¤á

¤ªÃã¡¡¡¡¡¡¡§1Å©¢ª¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê

¿æÈÓ»þ¡¡¡¡¡§3¹ç¤Ë5¡Á6Å©¢ª¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤´ÈÓ

³°½ÐÁ°¡¡¡¡¡§¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë(500mL)¤Ë3Å©¢ª²Æ¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¥É¥ê¥ó¥¯

²°³°ºî¶ÈÃæ¡§¿åÅû(1L)¤Ë5-6Å©¢ªÄ¹»þ´Ö¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ËºÇÅ¬

µ¢Âð¸å¡¡¡¡¡§¤ªÉ÷Ï¤¤ËÂç¤µ¤¸2ÇÕ¢ª¥ß¥Í¥é¥ëÆþÍá¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å

¡¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤Êý

Ìô¤ò°û¤à»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤Ë1Å©¢ª°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤â

»¶Êâ¡¦¥¦¥©¡¼¥­¥ó¥°»þ¡§¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ë2-3Å©¢ª¼ê·Ú¤Ê¥ß¥Í¥é¥ëÀÝ¼è

½¢¿²Á°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÇòÅò¤Ë1Å©¢ª¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤Ç°Â¤é¤«¤ÊÌë

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ²ÆËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡ªÃ°¸å¸¨±ö¡Ö²«¶âÅ·Á³¤Ë¤¬¤ê¿å¤Î³èÍÑË¡¡× appeared first on Dtimes.