²°Âæ¤ä¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÂ¼¤Þ¤Ä¤ê¡×

しあわせの村「しあわせの村まつり」

■開催日

2025年09月13日〜2025年09月15日

■開催場所

しあわせの村芝生広場、中央緑道

「しあわせの村」にて、2025年9月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)の3日間、しあわせの村まつりを開催。

ステージでは、桂木小学校の「HAPPY合唱団」、神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド部、神戸鈴蘭台高等学校和太鼓部、神戸市消防音楽隊、チアダンスチームのダンスパフォーマンスでまつりを盛り上げます。

また、近隣自治会による屋台やキッチンカーなどが楽しめるとともに、手持ち花火(要事前申込み)エリアを設けます。

■開催内容

(1)ステージ

1. 9月13日(土)

桂木小学校「HAPPY合唱団」

神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド部

2. 9月14日(日)

神戸鈴蘭台高等学校和太鼓部

3. 9月15日(月・祝)

神戸市消防音楽隊

4. 全日

キッズパフォーマンス

ステージ(過去の様子)

(2)HAPPY縁日・屋台

ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、わた菓子、キッチンカー等日替わりで楽しめます。

キッチンカー(過去の様子)

(3)手持ち花火ブース(先着順)

1組6人まで、各日300組

※手持ち花火に参加される方は、事前申込みが必要です。

<申込方法>

申込み :8月1日(金)9時から9月15日(月・祝)20時まで

花火時間:(1)17時00分 (2)17時40分 (3)18時20分

(4)19時00分 (5)19時40分 (6)20時20分

(各回30分 入れ替え時間10分)

持ち物 :(1)手持ち花火(当日会場で花火の販売もあります)

※吹き上げ、打ち上げ、ロケット花火は禁止

(2)バケツ(会場にてお水を入れます)

(3)ライター、マッチ、ろうそく等

<注意事項>

※小学生以下の方は保護者同伴でお願いします。

※車いす専用区画を用意しています。

希望の場合はお申込みの際にお伝えください。

※障がいのある方で、お手伝いが必要な場合はお申込みの際にお伝えください。

※手持ち花火区画でのペットの同伴はできません。

※通常、しあわせの村では花火は禁止しています。

申込先 :しあわせの村温泉健康センター

申込方法:電話もしくは直接フロントまで 078-743-8040

<料金>

有料

金額:500円/組

手持ち花火(過去の様子)

■主催者

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会

