¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤­¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë¸þ¤­¹ç¤¨¤ë¡ª¡Ø¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÅ¯³Ø¡Á¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤­Êý¡Á¡ÙÁ°ÅÄÎ¼Ãø

『やりがいの哲学〜人生を幸せにする理想の働き方〜』前田亮著

著者 :前田亮(つむぎ株式会社 代表取締役)

発売日 :2025年9月1日(月)

出版社/仕様など:文芸社

取扱場所 :販売開始日以降、書店、または出版社Webページ、Amazonや楽天といった主要ECにて販売します。

「やりがいを持って働きたいけれど、どうすれば見つかるのかわからない」そんな悩みに向き合う書籍『やりがいの哲学〜人生を幸せにする理想の働き方〜』を、つむぎが2025年9月1日に刊行。

この書の出版を記念し、9月19日には赤坂インターシティコンファレンスにて、AuB株式会社 代表取締役 鈴木啓太氏をゲストに迎えたトークイベントも開催します。

■「働く」と「やりがい」の関係に光を当てる

「働く」ことに「やりがい」を見出せない。

そんな感情は、いまや多くの若手ビジネスパーソンが抱える共通の悩みとなっています。

過去には「働くとは苦しいもの」という価値観が根づいていた時代もありました。

しかし現在は、人的資本経営やSDGs目標8(働きがいも経済成長も)を背景に、企業も“やりがい”を重視するようになっています。

そうした状況がある中で「やりがい」については、若手を中心に大きな戸惑いの声が存在しています。

「同期は仕事のやりがいを語っているけど、自分にはそれがない」

「働くとは苦しいことだからこそ、乗り越えるためにやりがいが必要。

でもそれは『本当のやりがい』なのか……?」

「やりがいのない仕事だけど、お給料には満足している。

これ以上望んでいいのか?」

従来の価値観や教育などから、人それぞれが「やりがい」について悩みを抱えている。

それが現在の社会なのです。

■書籍『やりがいの哲学』、9月1日発売

こうした社会的課題に対し、つむぎ株式会社は2025年9月1日に『やりがいの哲学』を刊行します。

著者は、人的資本経営や組織づくりを支援してきた、つむぎ株式会社代表・前田亮。

前田亮(つむぎ株式会社 代表取締役)

前職に加え、つむぎを創業したのちは50社・700名を超える現場と向き合ってきた経験をもとに、「やりがいの見つけ方」「育て方」などに焦点を当てました。

日々の仕事に迷いを感じている方にこそ手に取ってほしい1冊です。

『やりがいの哲学〜人生を幸せにする理想の働き方〜』

■出版記念トークイベント、9月19日開催

刊行を記念し、9月19日(金)には赤坂インターシティコンファレンスにて、ゲストを迎えたトークイベントを開催します。

『やりがいの哲学〜人生を幸せにする理想の働き方〜』出版記念トークイベント 〜元サッカー日本代表鈴木啓太氏と語る、「働く」を「やりがい」に変える思考と実践〜

ゲストは、元サッカー日本代表であり、腸ケア商品を開発・販売するAuB株式会社で代表取締役を務める鈴木啓太氏。

鈴木啓太氏(AuB株式会社 代表取締役)

サッカーというやりがいから離れ、腸を通じて「すべての人を、ベストコンディションに。

」という新たなやりがいへ挑戦を続けてきた鈴木氏。

そして「働く」と「やりがい」に向き合い続けてきた前田。

イベントでは前田がこれまで現場で向き合ってきた「やりがいを見つけられない」「働くことに疲れてしまった」など、働くことに悩みを持つ方へのヒントを、鈴木氏との対話を通じてお届けします。

「働く」から「幸せ」を感じるために必要な「やりがい」それを見つけることは誰にでもできる。

未来に向けた、第一歩となるイベントです。

■イベント概要

イベント名:『やりがいの哲学』出版記念トークイベント

日時 :2025年9月19日(金) 19:00〜21:00

会場 :赤坂インターシティコンファレンス 4F the Amphitheater

登壇者 :鈴木啓太氏(AuB株式会社 代表取締役)

前田亮(つむぎ株式会社 代表取締役)

定員 :85名

