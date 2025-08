°ìµ¤ÄÌ´Ó½èÍý¤ÇÈ´ËÜÅª¤Ê¶ÈÌ³²þ³×¤ò¼Â¸½¡ª¥Á¥§¥×¥í¡Ö·úÀßWAO Bae ¥¯¥é¥¦¥É¡×

チェプロは、2025年10月1日より、中堅建設業向け統合型ERP「建設WAO Bae クラウド」の販売を開始します。

チェプロは、2025年10月1日より、中堅建設業向け統合型ERP「建設WAO Bae クラウド」の販売を開始。

2008年より大手建設業向けに展開してきた「建設WAO」のノウハウを活かし、建設業法に準拠した業務領域の一気通貫処理を実現。

導入コンサルティングから稼働支援、アフターフォローまで3ステップで簡単に導入可能です。

人手不足や業務煩雑化など、建設業界が直面する課題解決に貢献します。

■「建設WAO Bae クラウド」とは

2008年より大手建設業向けに展開している「建設WAO」のノウハウを活かした、中堅建設業向け統合型ERPです。

大手建設業向け「建設WAO」は、Webシステムでありながらクライアント/サーバ型システムと同等の快適な操作性と、Web上での高速かつ大量のデータ処理を実現するシステムで、建設業に特化したERPパッケージです。

建設業特有の業務とニーズを熟知し脱サイロ化を実現することで、業務の効率化、意思決定の敏速化、コスト削減、情報の一元管理と有効利用、イノベーションの促進ができるようにつくられました。

見積、原価管理や工事管理に加え、営業、生産、販売在庫、債権債務、電子取引などの業務を一元管理できることが特長です。

また、データや情報の整合性、ワークフロー、アクセスコントロール、建設業法対応、高度なトレーサビリティ機能がシステム設計、制御されているため、導入することにより内部統制とコンプライアンスを強化します。

「建設WAO Bae クラウド」に 搭載されている独自のウェブ通信インターフェース技術「Visual WAO」は、日本、米国、中国、韓国、欧州12カ国を含め、16カ国で特許を取得。

高速レスポンスと優れた操作性を提供し、ハードウェア構成および運用管理もシンプルに構築でき、大量の情報やデータを扱うことの多い建設業において快適に使用することを実現します。

■建設業界の課題とDX推進の必要性

建設業界では営業・見積・原価管理・販売管理・会計などの基幹業務が個別システムで管理されているケースが多く、重複入力やシステム連携の煩雑さが業務効率化の大きな障壁となっています。

また深刻な人手不足や、業界知見を持つ人材の高齢化の進行もあり、建設業界のDX化は喫緊の課題ともなっています。

ですが、中堅企業においては大手向けERPの導入コストや建設業の業務に合わせるカスタマイズ負担がネックとなり、DX推進が進みにくい状況が続いていました。

こうした諸々の背景をふまえ、同社は大手企業向けERPで培ったノウハウを活かし、中堅建設業の実情に即した「建設WAO Bae クラウド」の開発・提供に至りました。

■「建設WAO Bae クラウド」の特長

<建設業法対応・一気通貫処理を実現するERP>

「建設WAO Bae クラウド」は、建設業法に準拠した業務領域をカバーし、営業から会計までの基幹業務をひとつのデータベースで一元管理できる統合型ERPです。

従来、個別システムで管理されていた各業務を連携し、重複入力やデータの不整合を解消。

システム導入と同時に、営業〜見積〜原価管理〜会計処理や協力会社とのシームレスな電子取引までの一気通貫処理が可能となり、企業のDX化を強力に推進します。

さらに、「(1)導入コンサルティング・(2)稼働支援・(3)アフターフォロー」の3ステップのみで、スムーズに稼働開始が可能。

「建設WAO」のノウハウを中堅企業向けにパッケージ化し、カスタマイズ不要・建設業の業務を網羅したワンパックでの提供を実現しました。

ERP導入時の要件定義や高額な費用負担といった従来の課題を解消し、失敗リスクを最小限に抑えます。

