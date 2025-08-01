Å¸¼¨ÉÊ¸Â¤ê¤Î°ìÅÀ¥â¥Î¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤í¤¨¡ª¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹
ËüºÐ²È¶ñ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)AM10:00¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ë¡Ö¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹¡×¤ò¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹
ËüºÐ²È¶ñ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)AM10:00¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ë¡Ö¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹¡×¤ò¿·µ¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ú¿·ÉÊ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È²È¶ñ¡Û¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î²È¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÇÑÈÖÉÊ¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÊ¤Ê¤É¤òÂçÎÌ¤Ë»ÅÆþ¤ì¼è¤ê°·¤¦Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢Å¸¼¨ÉÊ¸Â¤ê¤Î°ìÅÀ¥â¥Î¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¡¦µ¡Ç½À¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²È¶ñ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤ï¤Ì·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Á³ÊÂÓ¤âÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¡¦¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
¥½¥Õ¥¡¥¨¥ê¥¢
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¨¥ê¥¢
¥Ù¥Ã¥É¥¨¥ê¥¢
¢£ÍèÅ¹ÆÃÅµ
OPEN¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿Êý¤Ø¡¢½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÔÍèÅ¹ÆÃÅµ¡Õ¤òÍÑ°Õ¡£
¡¦ÍèÅ¹ÁÆÉÊ¡Ú¥Ü¥È¥ëÉÕ UV¥¯¡¼¥ë¥¿¥ª¥ë¡ÛÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ
¥Ü¥È¥ëÉÕ UV¥¯¡¼¥ë¥¿¥ª¥ë
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ
1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ú¶å½£»º¾®Çþ»ÈÍÑ Åç¸¶¤½¤¦¤á¤ó¡ÛÀèÃå360Ì¾ÍÍ
¶å½£»º¾®Çþ»ÈÍÑ Åç¸¶¤½¤¦¤á¤ó
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹
Å¹ÊÞ½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©471-0814¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¸Þ¥±µÖ1ÃúÌÜ1-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§ 050-8885-4611
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡¡¡§ 2025Ç¯8·î2Æü(ÅÚ)
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¤¢¤ê(ÌµÎÁ)
Ãó¼ÖÂæ¿ô¡¡¡¡¡§ 60
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Å¸¼¨ÉÊ¸Â¤ê¤Î°ìÅÀ¥â¥Î¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤í¤¨¡ª¥×¥é¥¹¥ê¥Ó¥ó¥° ËÅÄÅ¹ appeared first on Dtimes.