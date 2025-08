万歳家具は、2025年8月2日(土)AM10:00、愛知県豊田市に「プラスリビング 豊田店」を新規オープンします。

プラスリビング 豊田店

プラスリビングは、【新品アウトレット家具】として全国の家具メーカーから廃番品・キャンセル品などを大量に仕入れ取り扱う店舗です。

店内には定番アイテムから、展示品限りの一点モノまで豊富に取り揃えており、デザイン・サイズ・機能性などを実際に見比べながら選べます。

「こんな家具あったんだ!」というような思わぬ掘り出し物に出会えるのも、プラスリビングならではの楽しみ方のひとつです。

また、価格帯も幅広く用意していますので、ご予算に合わせて無理なくお選びいただけるのも大きな特長です。

さらに、一部商品はその場で購入・お持ち帰りが可能。

ソファエリア

ダイニングエリア

ベッドエリア

■来店特典

OPENを記念して、来店した方へ、暑い夏を乗り切るための《来店特典》を用意。

・来店粗品【ボトル付 UVクールタオル】先着1,000名様

・購入特典

1万円以上の購入で【九州産小麦使用 島原そうめん】先着360名様

■店舗情報

店舗名 : プラスリビング 豊田店

店舗所在地 : 〒471-0814 愛知県豊田市五ケ丘1丁目1-1

電話番号 : 050-8885-4611

オープン日 : 2025年8月2日(土)

駐車場 : あり(無料)

駐車台数 : 60

