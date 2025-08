¥·¥ã¥Ã¤È³ê¤é¤«¤Ë¥«¡¼¥É¤ò¥¹¥é¥¤¥É¡ªMONO PLUS¡ÖMech Wallet¡×

MONO PLUSは、スライド式ウォレット「Mech Wallet」の先行販売プロジェクトを、2025年7月25日(金)正午12時より、応援購入サービス「GREEN FUNDING」にて開始。

MONO PLUS「Mech Wallet」

MONO PLUSは、スライド式ウォレット「Mech Wallet」の先行販売プロジェクトを、2025年7月25日(金)正午12時より、応援購入サービス「GREEN FUNDING」にて開始しました。

開始からわずか5分で目標金額を達成し、翌日にはデイリーランキング1位、2日目には2位を獲得。

■機能性×デザイン 時代を先取るミニマル財布「Mech Wallet」

キャッシュレス化が進む中、「持ち物を最小限に、かつ魅力的に」という思想からMech Walletは誕生しました。

ネジやボタンのないミニマル設計に、0.02mm単位のCNC精密加工による美しい構造。

本体素材にはSpace-gradeの6063アルミニウムを採用し、機能性・耐久性・デザイン性を兼ね備えた「一生使える財布」として仕上がっています。

■主な特徴

・“シャッ”と滑らかにカードをスライド

・最大6枚のカードをスリムに収納

・100%RFIDブロックによるセキュリティ性

・マネークリップやAirTag対応など多彩な拡張オプション

・選べる3つの駆動機構&全7種の豊富なラインアップ

■「Mech Wallet」は、すでに世界でユーザー数100,000人!指示される5つのポイント

1. スムーズすぎる出し入れ

スムーズなスライド機能

カードは“シュッ”とスライドするだけ。

支払いもスピーディでストレスフリー。

カードは最大6枚まで収納可能です。

2. つい動かしたくなる。

Mech Walletだけの遊び心

スライドやカチッという感触がクセになる。

フィジェットトイのような楽しさをプラス。

つい動かしたくなる

3. 無駄がない|美しいメカニカルデザイン

ネジもボタンもない削ぎ落とされた構造。

CNC精密加工が生む洗練されたミニマル美。

美しいメカニカルデザイン

4. 100%のRFIDブロック

フルメタルボディが電波を完全遮断。

カード情報を外部から確実に守る安心設計。

100%RFIDブロック

5. アクセサリ併用でコインや紙幣の持ち運びも!

マネークリップやICカード対応の二つ折りウォレット、AirTagホルダーなど多彩な拡張オプション。

選べる拡張機能

改札もスムーズ

■商品概要

商品名 :Mech wallet

発売日 :2025年7月25日(金)

種類 :<本体>

Wasteland(ピンボールドライブ)

Horizon(スライドドライブ)

Ripple(マグネットドライブ)

<アクセサリ>

Magsafeプレート

二つ折りウォレット

AirTagウォレット

価格 :<本体(税込・送料込)>

【超超早割】30%OFF Mech Wallet × 1 12,320円(先着30名様)

【超早割】 28%OFF Mech Wallet × 1 12,672円(先着50名様)

【早割】 26%OFF Mech Wallet × 1 13,024円(先着80名様)

【Green割】 25%OFF Mech Wallet × 1 13,200円(無制限)

【セット割】33%OFF Mech Wallet × 2 23,584円(先着15名様)

※一般販売予定価格:17,600円

<アクセサリ(税込・送料込)>

【Green割】25%OFF Magsafeプレート × 1(無制限)

【Green割】25%OFF 二つ折りウォレット × 1(無制限)

【Green割】25%OFF AirTagウォレット × 1(無制限)

サイズ :縦9.8cm×横6.0cm×0.8cm 53g

カラー :Mine、Abyss、Desert、Space、Forest、Cloud、Glacier

素材 :<本体>

Space-gradeの6063アルミニウム

<アクセサリ>

マグセーフプレート:PC+マグネットアレイ

二つ折りウォレット:アルミニウムフレーム+本革

エアタグウォレット:合成マイクロファイバーレザー

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 遊び心と機能美が融合した、支払いをショーに変える、

大人のための新世代ウォレット【Mech Wallet】

予約販売期間 : 2025年7月25日(金)12:00〜2025年9月8日(月)

このプロジェクトでは、日本国内での正規販売総代理を務めるMONO PLUS合同会社が、輸入・サポート・保証体制を整備したうえで展開。

クラウドファンディング終了後の一般販売に先駆けて、お得な価格で手に入るチャンスとなります。

胸ポケットにもスリムにおさまる

指紋が付きにくい美しい外観

