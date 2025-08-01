¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¡ÃË»Ò¥¨¥Ú¤ÇÆüËÜ½éV¡¡¥¨¡¼¥¹²ÃÇ¼¤¬»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¡Ö2´§¤òËÜÅö¤Ë³Í¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯7·î30Æü¡¡¥È¥Ó¥ê¥·¡Ë
¡¡30Æü¤ËÃÄÂÎ2¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥¨¥Ú¤Ç24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÆüËÜ¡ÊÀõ³¤¡¢²ÃÇ¼¡¢¸ÅËó¡¢»³ÅÄ¡Ë¤¬·è¾¡¤ÇÆ±¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ò45¡½35¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹²ÃÇ¼Æúµ±¡Ê27¡áJAL¡Ë¤Ï»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¡£ÆüËÜÀª¤Ï¶â2¡¢Æ¼1¤Î·×¥á¥À¥ë3¸Ä¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é1Ç¯¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿ÃÄÂÎÀï¤âÀ©¤·¤¿²ÃÇ¼¤Ï¡Ö2´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Í¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢30¡½35¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿½à·è¾¡¤Î¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÀï¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¡Ö¡Ê´Ö¹ç¤¤¤ò¡ËµÍ¤á¤Æ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¡¢µÍ¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¡£¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¡¢»Ä¤ê10ÉÃ¤Ç41¡½41¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£1ËÜ¾¡Éé¤Î±äÄ¹Àï¤âÀ©¤·¡¢ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤«¤éÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢1Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¡£¸Ä¿ÍÀïÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»³ÅÄ¤¬¡ÖÆúµ±¤¬Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤À¤±¾¡Éé¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·è¾¡¤ÏÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¬³Í¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½¤Î¸«±äÏÂÌ÷¤ËÂå¤ï¤ê¡¢22ºÐ¤ÎÀõ³¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¥·¥ó¡¦¥¨¥Ú¥¸¡¼¡¼¥ó¡É¡£¡Ö¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¼è¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿²ÃÇ¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²«¶â»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¢ãÀÄÌÚ´ÆÆÄ¡Ö½½Ê¬¡×¢ä
¡¡ÀÄÌÚÍº²ð´ÆÆÄ¤¬º£Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¡¢¡Ö¡Ê¸ÞÎØ¸å¤Î¡ËºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤âÀ®½Ï¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£½½Ê¬¤Ê·ë²Ì¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£23Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Î4¸Ä¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î5¸Ä¤«¤é¤Ï¥á¥À¥ë¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î·ë²Ì¤ËµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·½Ð¿È¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Èà¤é¤â´Þ¤á¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¥¨¥Ú¡¡¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°3¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Í¸úÌÌ¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥ì¤ÎÆ¹ÂÎÉô¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾åÈ¾¿È¤ËÂÐ¤·¡¢Â¤ÎÎ¢¤ò´Þ¤á¤¿Á´¿È¤ÈºÇ¤â¹¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥ì¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¢¤ëÍ¥Àè¸¢¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¸úÌÌ¤òÀè¤ËÆÍ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÀ¤ë¡£Î¾¼ÔÆ±»þ¤ËÆÍ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÁÐÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼êÂ¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤¬ÍÍø¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¶¥µ»¿Í¸ý¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Ú¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñ¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ï3Ê¬3¥»¥Ã¥È¤Î15ÅÀÀè¼èÀ©¡£ÃÄÂÎÀï¤Ï1¥Á¡¼¥à3¿Í¡Ê¥×¥é¥¹1¿Í¤Î¸òÂåÁª¼ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÁíÅö¤¿¤êÀï¡Ê·×9»î¹ç¡¢1»î¹ç¤¢¤¿¤ê3Ê¬¡Ë¤Ç¡¢45ÅÀÀè¼èÀ©¡£