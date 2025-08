ケア方法1位は「漬けおき」！グラフィコ「うっかり汚れと洗濯」に関する意識調査

グラフィコは、全国の20歳以上の男女556人を対象に、「うっかり汚れと洗濯」に関する意識調査をインターネットリサーチにて実施しました。

グラフィコ「うっかり汚れと洗濯」に関する意識調査

【調査方法】 インターネット調査

【調査地域】 全国

【調査対象】 47都道府県在住の20歳以上の男女

【サンプル数】556人

【調査期間】 2025年6月23日(月)〜6月30日(月)

※グラフ内の数値は小数点第二位以下四捨五入

オキシクリーン調べ

■調査サマリー

1. 8割超が“うっかり汚れ”を経験!多くが食事中に発生

2. “うっかり汚れ”を引き起こす料理TOP3はコレ!

3. 外食時の“あるある汚れ行動”TOP3は「擦る」「避ける」「気づかれないようにする」

4. ケアにかける時間は5分以内が主流!支持率No.1は“漂白剤漬けおき”

<Appendix>

(1) 主体的に洗濯を担う人は6割超、男性も3人に1人が担当

(2) 洗濯の“ひと工夫”約7割が実践

(3) 落とせる安心感が行動やファッションを後押し

1. 8割超が“うっかり汚れ”を経験!多くが食事中に発生

グラフ1

白や明るい色の服を着用する方も増える夏。

服をうっかり汚してしまった経験があるかをたずねました。

「ある」と回答した人は82.6%にのぼり、さらに汚してしまったシーンを聞いたところ、最も多かったのは「自宅での食事中(66.7%)」、次いで「外食中(61.9%)」でした。

家庭内・外出中どちらの場面でも、食事中は汚れのリスクが高いことがうかがえます。

2. “うっかり汚れ”を引き起こす料理TOP3はコレ!

グラフ2

食事中にうっかり汚れを経験した人に「どんな料理で服を汚してしまったか」をたずねたところ、最多は「トマトソース系パスタ(59.0%)」でした。

続いて「カレーうどん(52.0%)」「ラーメン(36.9%)」と色素や油分が強い料理が上位を占めました。

また、暑い夏に食べたい「冷たいスイーツ」も18.5%と意外にも高い割合に。

その他の回答では、インドカレーや醤油、コーヒーやジュースなどの飲み物も汚れの原因として挙げられ、日常のさまざまな食事シーンで、“うっかり食べこぼし”が起こりやすい実態が浮き彫りになりました。

3. 外食時の“あるある汚れ行動”TOP3は「擦る」「避ける」「気づかれないようにする」

グラフ3

詳しく教えて!みんなの“うっかり食べこぼし汚れ”あるある!(FA ※一部抜粋)

・服が汚れるのが怖くてあまり味に集中できない(20代女性)

・新しい服を着て行ったときに限ってシミが飛んでしまって、早く帰ってシミ抜きをしないとと気持ちが焦って楽しめない事があった(40代女性)

・白い洋服の時に、汚れないように用心しながら食べたつもりが結局汚していた(50代女性)

・パスタソースが服に飛び散って妻にいやな顔をされた(50代男性)

・昼食にカレーうどんを食べる時にカレーのつゆがワイシャツに飛び勤務中テンションが下がった(60代男性)

次に、外食中に次のような経験があるかをたずねたところ「よくある」「たまにある」と回答された行動のトップ3は、

1位「服についた汚れをおしぼりやティッシュでゴシゴシ擦ってしまった(71.4%)」

2位「白や淡色の服のときはソース系や飛び跳ねるメニューを避けた(67.1%)」

3位「食事のシミが取れず周囲の目を気にして気づかれないようにした(62.8%)」

という結果に。

うっかり汚れを防ぐための“事前対策”や、汚してしまった後の“その場対応”が多くの人にとって日常的に行われていることが明らかになりました。

こうした行動の背景には、「外出先ではすぐに着替えられない」「汚れた服で過ごすストレスが大きい」といった不安やプレッシャーが存在していると考えられます。

自由回答では「服が汚れるのが怖くて味に集中できない」「早くシミ抜きをしないとと焦って楽しめない」「カレーうどんのつゆでワイシャツが汚れてテンションが下がった」など、外食が「楽しい」だけでなく「気が抜けない」場面でもあることが語られており、食とファッションの間で葛藤するリアルな声が浮かび上がりました。

4. ケアにかける時間は5分以内が主流!支持率No.1は“漂白剤漬けおき”

グラフ4

多くの人が「食事中にうっかり服を汚してしまった経験がある」と回答する中で、実際に、その後のケアにどれほどの時間と手間をかけているのでしょうか。

洗濯を日常的に行っている人に、食べこぼし汚れにかける平均ケア時間をたずねたところ、62.3%が「0〜5分以内の軽処理」で済ませていることがわかりました。

日常の忙しさのなかで、可能な限り手間をかけずに汚れを落としたいという意識がうかがえます。

さらに、「時短で服の汚れが落とせる方法があれば、もっと前向きに洗濯に取り組めるか」という質問には、「とてもそう思う(33.3%)」「どちらかと言えばそう思う(43.9%)」を合わせて、実に77.2%が肯定的に回答しました。

グラフ5

そんな中で、実際に行っているケア方法をたずねたところ、最も多く選ばれたのは「漂白剤で漬けおき(36.7%)」でした。

この結果は、汚れはしっかり落としたいけれど、できるだけ時間はかけたくないという、現代の生活者に共通する本音を表していると言えます。

短時間で済ませられ、放置するだけでしっかり効果を発揮する“漂白剤での漬けおき”が選ばれている背景には、「手間をかけずにちゃんと落としたい」という、“ほったらかしケア”への強いニーズがあることがうかがえます。

【軽く派も、しっかり派も必見】うっかり汚れは自宅でケアできる!

今回の調査結果から、“落とせる安心感”が、行動やファッションを後押ししていることが明らかになりました。

自宅で落とせることに加え時間効率も大事。

そこでオキシクリーンを使ったテクニックを紹介します。

「オキシクリーン」の公式SNSの“中の人”

クリンネスト1級 田邊 謙司

株式会社グラフィコ販売促進部長兼、「オキシクリーン」の公式SNSの“中の人”。

DMで問い合わせを受けることも少なくなく、ひとりカスタマーセンターと言われることも。

ほったらかしても、ちゃんと家事になるアイテムで家事をラクに!という「ほったら家事(R)」を提唱している。

食べこぼし汚れに対して、7割以上の方が少しでも処理をしてから洗濯されていることが素敵なことと感じました。

服をきれいにすることは、長く着られることにもなりますので、経済的にも環境的にも良いことが多いと思います。

その中で、約5割の方が軽く処理をするとお答えされていることから、忙しい一日の中で、食べこぼし汚れの処理だけに時間を割くことができない様子もうかがえます。

そこで、手軽に行えるケアと、しっかりと汚れを落とす方法の2つを紹介します。

手軽に行えるケアと、しっかりと汚れを落とす方法

≪製品概要≫

■オキシクリーン マックスフォース スプレー

内容量 :354mL

メーカー希望小売価格:990円(税込)

【商品特長】

(1) 酵素の力で汚れを強力分解

(2) さわやかな香りで汚れもニオイもスッキリ

(3) 漂白剤ではないため漂白剤を使用できない衣類や色柄ものにも使用OK

※必ず衣類の洗濯表示等メーカーの取り扱い指示に従ってください

■オキシクリーン

(1) オキシクリーン 500g

内容量:500g メーカー希望小売価格:680円(税抜)

(2) オキシクリーン 1000g

内容量:1000g メーカー希望小売価格:1,180円(税抜)

(3) オキシクリーン 1500g

内容量:1500g メーカー希望小売価格:1,500円(税抜)

(4) オキシクリーン 2000g

内容量:2000g メーカー希望小売価格:1,980円(税抜)

【商品特長】

・酸素の力で、漂白・消臭(※1)・除菌(※2)

・色柄物にも使える(※3)

・ツンとしたニオイがない

・衣類はもちろん、キッチンやお風呂、ベランダや玄関、お部屋の床など家中使える

※1…すべての汚れ・ニオイが落ちるわけではありません。

※2…布製品を1時間以上漬けおきした場合(すべての菌を除菌するわけではありません)。

※3…必ず洗濯表示をご確認の上、使用ください。

