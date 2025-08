¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¡ª¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²È¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤Ä¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×

「ラーメン山岡家」では、2025年7月30日(水)午前9時より期間限定で「スタミナもつ醤油ラーメン」を販売中。

ラーメン山岡家「スタミナもつ醤油ラーメン」

【販売価格】

スタミナもつ醤油ラーメン単品 990円(税込)

スタミナもつ醤油ラーメン半ライスセット 1,140円(税込)

スタミナもつ醤油ラーメン玉子かけご飯セット 1,310円(税込)

豚骨スープに、にんにく醤油タレを効かせて、牛もつ、茹でキャベツ、ニラ、揚げごぼうをのせた博多もつ鍋風の食べ応えのある一杯です!

