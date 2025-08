¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¡ªROBOZ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¿¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

ROBOZのエンターテイメント事業部「ROBOZエンターテイメント」は、2025年9月より屋外ドローンショー事業を本格的に開始します。

ROBOZエンターテイメント/ドローンショー・ジャパン

この新事業では、ドローンショー業界の先駆者であるドローンショー・ジャパン(と提携し、同社が開発した国産ドローン「DSJ MODEL-X」を導入。

初年度は全国で年間20公演の実施を目指します。

■屋外ドローンショーの市場背景と成長性

近年、花火に代わる新たなエンターテイメントとして注目されている「屋外ドローンショー」は、世界中で導入が進んでいます。

海外ではすでに大規模イベントや国際的な祭典でドローンショーが主役となっており、国内市場も2023年以降、急成長段階に突入。

2024年の国内ドローンショー市場は約30億円と推計されており、今後5年間で100億円規模に達するとも見込まれています。

観光地での誘客イベント、企業の周年記念事業、地域活性化イベントなど、幅広いニーズに応えるコンテンツとして注目を集めています。

■ROBOZの強みとビジョン

ROBOZは、複数行政と連携協定を締結し、地域密着にこだわったドローンサービスの提供を主体とし、ドローンソリューション提供、産業用機体販売、空撮事業・ドローンイベント・ICT教育事業などを展開してきました。

2025年4月よりエンターテイメント事業部「ROBOZエンターテイメント」を始動し、インドアドローンショーを中心にドローンエンターテイメント事業に取り組んでいます。

今回の屋外ドローンショー参入により、「空の演出」のフィールドをさらに拡大し、地域創生・観光振興・企業ブランディングに貢献していきます。

■ROBOZの特徴:

・東海地区を拠点とした地域密着型の運営体制

・演出+機体+運用+安全管理の一括提供体制

・自社でのドローン操縦者育成・ライセンス管理ノウハウ

・各地でのドローン関連事業実績(教育、物流、災害支援など)

■ドローンショー・ジャパン社と国産機「DSJ MODEL-X」の魅力

今回提携するドローンショー・ジャパン社は、国内最大規模のドローンショー事業者であり、2020年より累計300回以上の公演実績を有します。

海外製品が多い中で、日本の環境・電波法に適合した純国産機を開発し、業界をけん引しています。

■導入する「DSJ MODEL-X」は、次のような特長を備えたハイエンドモデルです

・世界水準のスペックを搭載した完全国産製造・設計による高い安全性と信頼性

・LED照度や演出表現力が世界トップクラス

・最大飛行時間20分間

・強風・雨天下でも運用可能な耐候性

ROBOZエンターテイメントはこの機体を最大限に活かし、国内外の観客を魅了する迫力と繊細さを兼ね備えた演出を展開していきます。

■屋外ドローンショーの未来

屋外ドローンショーは、音楽・照明・ナレーション・映像演出とシームレスに融合できる次世代型パフォーマンス。

今後は地方自治体との連携による地域活性イベント、観光施策、企業イベント、スポーツ・音楽フェスとのコラボレーションなど、応用の幅が急拡大していきます。

また、持続可能な演出手法として、花火よりも騒音・環境負荷が低く、再利用性の高い点も評価されています。

