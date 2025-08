タイの医療・税務・ビザ・教育など、暮らしに関わる情報を一度に学べる！タイ移住サポートセミナー in バンコク

タイ政府認可の長期滞在プログラム「Thailand Privilege(旧Thailand Elite)」の最新情報をはじめ、タイの医療・税務・ビザ・教育など、暮らしに関わる重要な情報を一度に学べる特別セミナーが、2025年8月30日(土)にバンコクにあるメドパーク病院にて開催されます。

タイ移住サポートセミナー in バンコク

・日時 : 2025年8月30日(土)14:00〜17:00(受付開始13:30)

・会場 : メドパーク病院(バンコク)M階 (2階)メドパークフォーラム

3333 Rama IV Rd, Khlong Toei, Bangkok 10110

・定員 : 40名(先着順)

・参加費 : 無料

・特典 : セミナー参加者限定の特典あり

このイベントは、タイ国政府観光庁の後援のもと、Thailand Privilege Co., Ltd.とタイランドプリビレッジ(旧タイランドエリート)の日本正規代理店であるタイランドエリートインフォメーションセンター(運営:株式会社大丸トレーディング)およびメドパーク病院の主催により開催されます。

【講演内容】

・タイの医療とメドパーク病院の案内:メドパーク病院

・タイランドプリビレッジ 〜政府による長期滞在プログラム〜:タイランドエリートインフォメーションセンター(運営:株式会社大丸トレーディング)

・タイの国際教育事情と学校選び:SGB International Co., Ltd.

・タイ在住者・海外移住希望者のための日本税務のキホン:青木国際税務会計事務所

・タイ移住を考える人が知っておくべきタイ国税務の要点:朝日ビジネスソリューションタイランド

近年、タイは「第二の人生の地」として注目を集めています。

温暖な気候、良質な医療サービス、豊かな食文化と親日な国民性。

加えて、政府公認の長期滞在プログラム「Thailand Privilege」は、ビザ取得のハードルを下げ、多くの日本人移住希望者から関心を集めています。

このセミナーは、こうしたニーズに応えるべく、「安心してタイで暮らすために必要なすべての情報を一度に手に入れられる機会」として企画されました。

タイ移住や長期滞在を検討されている方々にとって、有益な情報を得る絶好の機会です。

