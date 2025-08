»À²½´Ô¸µÈ¿±þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¤Î¤µ¤Ó¤È¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ªYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÂÎ¤Î¤µ¤Ó¤È¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×

NAKARAIはYouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」にて、酸化還元反応を活用した「体のさびとりダイエット」への挑戦・結果をまとめた動画を2025年7月27日(日)から順次公開。

YouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」

NAKARAIはYouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」にて、酸化還元反応を活用した「体のさびとりダイエット」への挑戦・結果をまとめた動画を2025年7月27日(日)から順次公開しています。

◆動画ラインナップ

・体のさびとりダイエット【始まり編】

えっ!?体のさびをとってダイエットに成功したというのは本当ですか!?

体のさびとりダイエット≪はじまり編≫

・体のさびとりダイエット【クロム金属編】

えっ!?クロム金属にはダイエット効果があるって本当ですか!?

体のさびとりダイエット≪クロム金属編≫

・体のさびとりダイエット【亜鉛金属編】

えっ!?亜鉛金属には髪の毛をフサフサにする効果があるって本当ですか!?

体のさびとりダイエット≪亜鉛金属編≫

・体のさびとりダイエット【アルミ金属編】

えっ!?アルミ金属は体を錆びさせるって本当ですか!?

体のさびとりダイエット≪アルミ金属編≫

・体のさびとりダイエット【有害金属編】

えっ!?有害金属は≪酷く≫体を錆びさせるって本当ですか!?

体のさびとりダイエット≪有害金属編≫

◆「体のさびとりダイエット」による検査結果

毛髪ミネラル検査表

毛髪ミネラル検査の結果

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 酸化還元反応を活用した体のさびとりダイエットへの挑戦・結果について!YouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」 appeared first on Dtimes.