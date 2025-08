手軽にたんぱく質を補給！アースカラー「麦茶プラス」

アースカラーは、プロテイン・サプリメント開発の専門家集団「おなかラクト合同会社」と共同開発した、プロテイン特有の風味を感じさせない、香ばしい麦茶の味わいはそのままに、手軽にたんぱく質を補給できる粉末飲料「麦茶プラス」を、2025年7月30日より販売開始。

アースカラー「麦茶プラス」

発売日 :2025年7月30日

価格 :3,888円(税込)

内容量 :240g(8g×30本)

原材料 :大麦・米たんぱく濃縮物、麦茶エキスパウダー、ほか

販売チャネル:ドラッグストア、自社ECサイト、楽天市場、Amazon

アースカラーは、プロテイン・サプリメント開発の専門家集団「おなかラクト合同会社」と共同開発した、プロテイン特有の風味を感じさせない、香ばしい麦茶の味わいはそのままに、手軽にたんぱく質を補給できる粉末飲料「麦茶プラス」を、2025年7月30日より販売開始しました。

※粉末スティックタイプの麦茶でたんぱく質5gを実現した世界で初めての製品(2025年7月同社調べ。

GoogleやAmazon等の主要な国内外の検索エンジンおよびEC上での調査結果による)。

■「麦茶プラス」4つの特長

1. 【いつもの味】プロテインじゃない、これは“本物の麦茶”の味

たんぱく質が入っているとは思えないほど、自然で香ばしい麦茶の味わいを実現しました。

「健康のために我慢して飲む」のではなく、「美味しいから毎日飲みたくなる」。

そんな、日常に溶け込む味わいを追求しました。

2. 【特許技術】味のプロとの共同開発が生んだ「タンパクティー製法」

たんぱく質を高配合すると、どうしても麦茶本来の風味が損なわれがちです。

本製品は、元大手食品メーカーで商品開発や乳酸菌研究に携わった経歴を持つ代表が率いる「おなかラクト合同会社」の知見と、同社の企画力を掛け合わせることで共同開発されました。

味の専門家がたどり着いた苦みと甘さとすっきりとした後味の黄金比率を保つ独自の配合・製造技術「タンパクティー製法」(7月24日特許申請済)により、たんぱく質特有のクセを抑え、国産大麦の豊かな香りとコクを最大限に引き出すことに成功しました。

3. 【確かな実感】スティック1本で、卵約1個分以上のたんぱく質

水500mlにスティック1本(8g)を溶かすだけで、卵約1個分に相当する5gのたんぱく質を手軽に摂取できます。

普段の食事にプラスするだけで、不足しがちな栄養素を賢く補います。

ノンシュガー、ノンカフェインなので、時間帯を気にせずお飲みいただけます。

4. 【究極の手軽さ】シェイカー不要。

冷水にもサッと溶ける

計量不要のスティックタイプに加え、特殊な造粒製法により、冷たい水にもダマにならずにすぐ溶けます。

忙しい朝や仕事の合間、運動後など、いつでもどこでも思い立った瞬間に、手軽に楽しめます。

