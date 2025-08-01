渡辺 恭良登壇！セリスタ『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』
セリスタは、2025年8月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』を開催します。
セリスタ『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』
セリスタは、2025年8月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
理化学研究所 / 名誉研究員
日本疲労学会 / 理事長
1) 疲労とは？ 疲労と疲労感 現代人の疲労の特徴は？
2) 疲労の主観的・客観的数値化
3) 疲労の細胞内分子メカニズムと疲労に関する神経回路とは？
4) 疲労回復や過労予防の方策 抗老化につながる!!!
5) では、あなたの抗疲労・抗老化方策は？ 個別健康の最大化へ!!!
※キーワード： 疲労、疲労のメカニズム、抗疲労ソリューション、抗老化・抗加齢、個別健康の最大化
◇講師紹介◇
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授
理化学研究所 / 名誉研究員
日本疲労学会 / 理事長
《経歴》
1976年 京都大学医学部卒
1980年 京都大学大学院医学研究科修了(医学博士)
1981-1984年 京都大学放射性同位元素総合センター・助手
1984-1987年 大阪医科大学医学部医化学・講師
1987-2001年 大阪バイオサイエンス研究所・神経科学部門・研究部長
1995-2001年 スウエーデン・ウプサラ大学医学部薬理学・招へい教授
1999-2016年 大阪市立大学大学院医学研究科・教授
(2006年より特任教授2016年より名誉教授)
2006-2008年 理化学研究所(理研)分子イメージング研究プログラム・
プログラムディレクター
2008-2013年 理研分子イメージング科学研究センター・センター長
2013-2018年 理研ライフサイエンス技術基盤研究センター・センター長
2013-2016年 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・所長
2016年-現在 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・顧問
2017-2020年 理研健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム・
ディレクター
2020-2023年 理研生命機能科学研究センター・チームリーダー
2023年-現在 理化学研究所/名誉研究員
2023年-現在 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・特命教授
2023年-現在 Integrated Health Science株式会社・代表取締役CEO
2005-2012年 一般社団法人日本疲労学会・発起人/理事
2012年-現在 一般社団法人日本疲労学会・理事長
2021年-現在 一般社団法人日本リカバリー協会・会長、
2024年-現在 一般社団法人脳体力振興協会・発起人/理事長他学会/
財団法人 理事・評議員8件
2023年-現在 Federation of Asian Society for Molecular Imaging (FASMI)・President
1987年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「脳とプロスタグランジン」
2007年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「分子イメージング研究」
2010年 文部科学大臣表彰科学技術賞受賞
原著英語論文528報、ほか英語・日本語総説・著書等245報、
国内外特許出願97件、h-index = 81
主要研究テーマ：疲労・抗疲労、エッセンシャルヘルスケア、分子・機能イメージング、健康関数による総合的健康度マッピング、Fusion between Precision Healthcare/Medicine
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 6
■開催日時 ：2025年8月24日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』
渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 /
特命教授理化学研究所 / 名誉研究員日本疲労学会 / 理事長
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
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