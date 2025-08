渡辺 恭良登壇！セリスタ『抗疲労ソリューションから抗老化：個別健康の最大化』

セリスタは、2025年8月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』を開催します。

セリスタ『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』

セリスタは、2025年8月24日(日)に、渡辺 恭良 先生(神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

理化学研究所 / 名誉研究員

日本疲労学会 / 理事長

1) 疲労とは? 疲労と疲労感 現代人の疲労の特徴は?

2) 疲労の主観的・客観的数値化

3) 疲労の細胞内分子メカニズムと疲労に関する神経回路とは?

4) 疲労回復や過労予防の方策 抗老化につながる!!!

5) では、あなたの抗疲労・抗老化方策は? 個別健康の最大化へ!!!

※キーワード: 疲労、疲労のメカニズム、抗疲労ソリューション、抗老化・抗加齢、個別健康の最大化

◇講師紹介◇

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 / 特命教授

理化学研究所 / 名誉研究員

日本疲労学会 / 理事長

《経歴》

1976年 京都大学医学部卒

1980年 京都大学大学院医学研究科修了(医学博士)

1981-1984年 京都大学放射性同位元素総合センター・助手

1984-1987年 大阪医科大学医学部医化学・講師

1987-2001年 大阪バイオサイエンス研究所・神経科学部門・研究部長

1995-2001年 スウエーデン・ウプサラ大学医学部薬理学・招へい教授

1999-2016年 大阪市立大学大学院医学研究科・教授

(2006年より特任教授2016年より名誉教授)

2006-2008年 理化学研究所(理研)分子イメージング研究プログラム・

プログラムディレクター

2008-2013年 理研分子イメージング科学研究センター・センター長

2013-2018年 理研ライフサイエンス技術基盤研究センター・センター長

2013-2016年 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・所長

2016年-現在 大阪市立大学健康科学イノベーションセンター・顧問

2017-2020年 理研健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム・

ディレクター

2020-2023年 理研生命機能科学研究センター・チームリーダー

2023年-現在 理化学研究所/名誉研究員

2023年-現在 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科・特命教授

2023年-現在 Integrated Health Science株式会社・代表取締役CEO

2005-2012年 一般社団法人日本疲労学会・発起人/理事

2012年-現在 一般社団法人日本疲労学会・理事長

2021年-現在 一般社団法人日本リカバリー協会・会長、

2024年-現在 一般社団法人脳体力振興協会・発起人/理事長他学会/

財団法人 理事・評議員8件

2023年-現在 Federation of Asian Society for Molecular Imaging (FASMI)・President

1987年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「脳とプロスタグランジン」

2007年 エルウイン・フォン・ベルツ賞「分子イメージング研究」

2010年 文部科学大臣表彰科学技術賞受賞

原著英語論文528報、ほか英語・日本語総説・著書等245報、

国内外特許出願97件、h-index = 81

主要研究テーマ:疲労・抗疲労、エッセンシャルヘルスケア、分子・機能イメージング、健康関数による総合的健康度マッピング、Fusion between Precision Healthcare/Medicine

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 30 Stage 6

■開催日時 :2025年8月24日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』

渡辺 恭良 先生 / Dr. Yasuyoshi Watanabe

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 /

特命教授理化学研究所 / 名誉研究員日本疲労学会 / 理事長

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 渡辺 恭良登壇!セリスタ『抗疲労ソリューションから抗老化:個別健康の最大化』 appeared first on Dtimes.