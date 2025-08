¡ÖLite¥â¡¼¥É¡×ÄÉ²Ã¤ÇÃ¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëDJÂÎ¸³¡ªAlphaTheta¡Örekordbox for iOS/Android¡×

AlphaThetaは2025年7月29日、スマートフォン用のDJアプリケーション「rekordbox for iOS/Android」に新たな「Liteモード」を追加。

AlphaTheta「rekordbox for iOS/Android」

AlphaThetaは2025年7月29日、スマートフォン用のDJアプリケーション「rekordbox for iOS/Android」に新たな「Liteモード」を追加します。

rekordboxは、楽曲の再生やミックスを誰でも手軽に楽しめるDJアプリケーションで、プロから初心者まで幅広く支持されています。

「DJってなんだか楽しそう」「ちょっとだけやってみたい」。

そんな気持ちを後押しする新しいLiteモードは、シンプルかつ直感的に操作でき、視覚的にも楽しめるようデザインされているため、これからDJを始めたいと思っている方の「最初の一歩」を自然に引き出してくれます。

また、Liteモードのすべての機能は無料で使えるので、スマートフォンやタブレットだけで、インストールしたその日からすぐにDJプレイを始められます。

さらに、rekordboxはApple MusicやBeatport Streamingといった人気の音楽ストリーミングサービスに対応。

お気に入りのプレイリストから曲を選んで、そのままミックスすることも可能です。

楽曲ファイルがなくても、思い立ったその瞬間から、DJプレイを通じて音に触れる楽しさをすぐに味わえます。

※ rekordbox for AndroidはBeatport Streamingに対応しておりません。

※ 音楽ストリーミングサービスの利用には別途サブスクリプション契約が必要です

※ 一部の国や地域では、音楽ストリーミングサービスを利用いただけない場合があります。

詳しくは、各サービス提供事業者の公式ウェブサイトを確認してください。

【商品概要】

商品名 : DJアプリ

バージョン名 : rekordbox for iOS/Android (ver.4.5.0)

【Liteモードの主な特長】

<音の世界を視覚でも感じられる、印象的なデザイン>

レコードをイメージした画面に、楽曲のビートに合わせて色や動きが変化する演出を採用。

アルバムアートの色味がジョグや背景に反映され、全体として統一感のあるビジュアル体験が得られます。

ネオンカラーを基調としたダイナミックなUIは、音楽に合わせて自然と変化することで、操作の楽しさを視覚的にもサポートします。

初めての方でも直感的に使いやすく、音と映像が一体となった新しいDJ体験を提供します。

<感覚的に音をいじって遊べるエフェクト機能>

画面上に大きく表示されたボタンをタップするだけで、音にエコーを加えたりリズムを変えたりといった演出ができます。

複雑な操作や専門知識は必要なく、視覚的にもわかりやすいレイアウトになっているため、初めての方でも直感的に音をいじって楽しめます。

ボタンを押した際には画面上でも視覚的な変化があるため、操作の楽しさがより広がります。

<レコードを聴くように楽しめる「シングルモード」>

ミックスしたい2曲を並べて操作する「2デッキモード」とは異なり、「シングルモード」では1曲のレコードが画面いっぱいに大きく表示されます。

縦向きでの操作に対応しているので、移動中やちょっとしたスキマ時間でも気軽に使えます。

プレイヤー画面を指先で触りながら、楽曲の雰囲気や世界観をじっくり味わいたいときにおすすめのモードです。

<Liteモードの切り替えもワンタップで簡単>

Liteモードで操作に慣れてきたら、ボタンをタップするだけで、より多くの機能を使える画面に切り替えられます。

rekordboxボタンからいつでも変更できるので、自分のペースでステップアップが可能。

表現の幅が広がり、あなたの音楽体験を、もっと自由に、もっと思いのままに楽しめます。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、同社の登録商標または商標です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「Liteモード」追加で誰でも気軽に楽しめるDJ体験!AlphaTheta「rekordbox for iOS/Android」 appeared first on Dtimes.