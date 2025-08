ÏÂ²Î»³»Ô¤Ç¤Î¼¡²ó½ÉÇñ¤¬ºÇÂç5Ëü±ß³ä°ú¤Ë¡ªÏÂ²Î»³»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ö¤ªÆÀ¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥È½ÉÇñ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×

和歌山市観光協会は、観光需要を盛り上げるため、次回リピート時の宿泊費が最大5万円お得になる「お得にリピート宿泊キャンペーン」を2025年10月13日まで実施中です。

和歌山市観光協会「お得にリピート宿泊キャンペーン」

和歌山市観光協会は、観光需要を盛り上げるため、次回リピート時の宿泊費が最大5万円お得になる「お得にリピート宿泊キャンペーン」を2025年10月13日まで実施中。

市内に宿泊し、観光ポータルサイト「わかやまあそび」へ旅の写真やツアー情報を投稿した方の中から、抽選で100名様に、次回使える宿泊割引券(最大5万円分)をプレゼント!

(利用期間:2025年11月1日〜2026年2月15日)

さらに、このサイトでは、小さなお子様を持つファミリー層向けに、「できた!が生まれる、親子の時間。」と題した特集をスタート。

自然体験を通じて、子供の“できた!”を応援するコンテンツを紹介しています。

和歌山市は、大阪市内から60分と好アクセスながら、遠浅の美しい海水浴場や緑あふれる公園、探検気分を味わえる無人島など、子供たちが自然を満喫できるスポットが盛りだくさん。

和歌山城はもちろん、和歌山名物のラーメンやスイーツも楽しめます。

