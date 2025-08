24歳スイス代表FWがプレミア上陸！　ボローニャではCL出場に貢献、約68億円でフォレストと5年契約

ノッティンガム・フォレストは7月31日、ボローニャからスイス代表FWダン・ンドイが完全移籍加入することを発表した。クラブからの発表によると、ンドイはノッティンガム・フォレストと2030年6月30日までの5年契約を締結。移籍金は公表されていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ノッティンガム・フォレストはボローニャに3400万ポンド(約68億円)を支払ったという。

A message from the new man! 😁 pic.twitter.com/wAtMLbAU6p