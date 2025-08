贈ったあとも日常で使いたくなる！つつみ屋工房「選べるパーソナルラッピング」

「つつみ屋工房」は、2025年7月30日(水)〜8月18日(月)の期間限定で、銀座三越 新館7階「GINZA “ACCENT” GIFT」にて、贈る人の想いを 包みに込める新たなギフトサービス「選べるパーソナルラッピング」を提供。

つつみ屋工房「選べるパーソナルラッピング」

■催事名 :銀座三越 GINZA “ACCENT” GIFT

〈つつみ屋工房パーソナルラッピング〉

■期間 :2025年7月30日(水)〜8月18日(月)※最終日は午後6時終了

■場所 :銀座三越 新館7階 催物会場(東京都中央区銀座4丁目6-16)

■営業時間:10:00〜20:00(最終受付19:30)

■サービス内容:

・定額ラッピング:550円/880円/1,320円(税込・所要時間5〜10分程度)

・オーダーメイドラッピング:内容により見積もり(所要時間30分程度〜)

・めぐり箱販売:Sサイズ(2サイズ展開:1,650円(11×8×5cm)/1,870円(12×12×5cm))/Mサイズ:2,750円/Lサイズ:3,850円(全て税込・数量限定)

・めぐり箱のリボンラッピング(550円・税込)。

「つつみ屋工房」は、2025年7月30日(水)〜8月18日(月)の期間限定で、銀座三越 新館7階「GINZA “ACCENT” GIFT」にて、贈る人の想いを 包みに込める新たなギフトサービス「選べるパーソナルラッピング」を提供中です。

夏休みは、遠くに住む家族や、大切な人に会う機会が増える特別な時期です。

そのひとときを彩る贈り物に、中身だけでなく“包み”にも想いを込めてお届けしようと提供するのが、つつみや工房の、「選べるパーソナルラッピング」です。

期間中は「GINZA “ACCENT” GIFT」で購入された商品を対象に、つつみ屋工房の多彩なラッピングサービスを提供します。

今回は贈る相手やシーンに合わせて3つの定額メニュー(550円/880円/1,320円)から選べるラッピングや、経験豊富なラッピングスペシャリストが丁寧にかたちにするオーダーメイドラッピングに加え、つつみ屋工房のラッピングスペシャリストが一点一点手作業で仕立てた、箱と包装紙一体型の完全ハンドメイドのギフトボックス「めぐり箱」も数量限定で販売します。

「めぐり箱」は、従来のラッピングのようにすぐに捨てられてしまうのではなく“箱を繰り返し使う”というサステナブルな視点と、“贈り物の記憶がふと巡る”という感情の循環をテーマに名付けられた、贈ったあとも日常で使いたくなる貼り箱です。

「包みも、ギフトの一部である」――そんな価値観をかたちにした、つつみ屋工房ならではの新しい提案です。

なお会場内にてエムアイカード、三越伊勢丹アプリにご入会のうえ税込11,000円以上お買いあげの先着50名さまは、<つつみ屋工房>のラッピングサービスを無料で利用できます。

つつみ屋工房では、お包もギフトとなることで相手の方への想いが更に伝わり、思い出が更に輝く、そんなひとときを紡ぎたいと考えています。

オーダーメイドラッピング例

めぐり箱は、20種類以上の中からお好きな柄をお選び頂けます

