千興ファームは、熊本県特産品を原料とした機能性表示食品「菅乃屋馬刺しモモスライス(冷凍)」を開発し、2025年8月1日より全国販売中です。

千興ファーム「菅乃屋馬刺しモモスライス(冷凍)」

内容量 :40g

価格 :1,080円(税込)

賞味期限:冷凍 210日間

保存方法:-18℃以下で保存してください。

発売日 :先行販売 2025年7月25日(金)菅乃屋公式オンラインショップ

店舗販売 2025年8月1日(金)菅乃屋熊本県内各店舗

この機能性表示食品の開発を機に、2025年7月25日、熊本県庁にて、熊本県 木村 敬知事を表敬訪問しました。

この商品は、熊本県産業技術センターの支援を受け、原料に含まれる成分の科学的分析および、機能性に関するエビデンスの整理を経て、消費者庁に届出されたものです。

特に、「イミダゾールジペプチド」による「仕事や家事などの日常生活での疲労感を軽減する機能」についての機能性が評価されており、熊本県産素材の新たな健康価値の発見につながりました。

